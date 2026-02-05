Michelle Renaud y Matías Novoa muestran cómo nació su hijo en parto bajo el agua | VIDEO

Michelle Renaud y Matías Novoa volvieron a conmover a las redes sociales al reaparecer juntos en Instagram con una publicación que rápidamente se volvió viral. A través de un emotivo video, la pareja no solo confirmó oficialmente el nacimiento de su hijo Milán, sino que también permitió que sus seguidores fueran testigos de uno de los momentos más especiales de sus vidas: con el parto bajo el agua con el que dieron la bienvenida a su bebé.

El video, compartido a tan solo seis días del nacimiento del pequeño, fue recibido como un regalo para los fans, quienes desde hace meses seguían de cerca el embarazo de la actriz mexicana.

El emotivo nacimiento de Milán

En las imágenes, Michelle Renaud y Matías Novoa aparecen completamente emocionados. El video muestra una tina de agua en la que la actriz dio a luz, mientras el actor chileno permanece detrás de ella, acompañándola durante todo el proceso del parto.

En el instante exacto en el que Milán llega al mundo, ambos se abrazan, se besan y sonríen visiblemente emocionados, cargando por primera vez a su hijo.

El parto bajo el agua, una práctica cada vez más común entre celebridades, refleja la decisión de la pareja de vivir este momento de manera natural, privada y consciente, lejos de los reflectores tradicionales, pero compartiéndolo después desde el amor.

Milán llegó en una fecha muy especial

Junto al video, Michelle y Matías revelaron nuevos detalles sobre el nacimiento de su hijo. Milán llegó a sus vidas la noche del 31 de enero, exactamente a las 22:29 horas, una fecha que ahora tendrá un significado imborrable para la familia.

Milán 22:29 31/01/26”, escribieron en la publicación, antes de añadir una frase que resume el sentimiento que hoy los envuelve: solo nos faltabas tú

La familia de Michelle y Matías

Milán es el primer hijo en común de Michelle Renaud y Matías Novoa. Sin embargo, ambos ya tenían experiencia en la paternidad. Michelle es madre de Marcelo, fruto de su matrimonio anterior con Josué Alvarado, mientras que Matías también es padre de un hijo de una relación previa.

Con la llegada de Milán, la familia se consolida y crece, marcando una nueva etapa para la pareja, que desde el inicio de su relación ha optado por compartir solo momentos clave de su vida personal.

Instagram

El primer encuentro con la abuela paterna

Aunque Michelle se mantuvo alejada de redes sociales durante los primeros días tras el parto, Matías Novoa sí ha compartido algunos momentos familiares. Recientemente publicó una fotografía del primer encuentro de Milán con su abuela paterna, Alejandra Burgos Azancot.

En la imagen, la madre del actor aparece sonriente, cargando y acariciando a su nieto, mientras Matías observa la escena con una mirada tierna. “Mi madre”, escribió el actor, dejando ver la importancia del momento.

Máma de Matías Novoa con Milán

Con este video, Michelle Renaud y Matías Novoa no solo mostraron cómo nació su hijo, sino que también reafirmaron el vínculo que los une como pareja y como familia. La llegada de Milán, en un parto bajo el agua lleno de amor, ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados y emotivos del mundo del espectáculo.

AAAT*