¿Por qué Silvia Pinal llamó Viridiana a su hija? La historia detrás del nombre

Silvia Pinal tuvo cuatro hijos, pero el nombre de una de sus hijas guardaba una historia relacionada con su carrera cinematográfica. Detrás de esa elección estuvieron Luis Buñuel, una película que provocó controversia internacional y un momento decisivo en la vida de la actriz mexicana.

La razón de que Silvia Pinal llamara Viridiana a su hija

El 17 de enero de 1963 nació Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal y el productor cinematográfico Gustavo Alatriste. Su nombre fue elegido como homenaje a la película Viridiana, estrenada en 1961 y protagonizada por su madre bajo la dirección de Luis Buñuel.

La cinta había significado uno de los mayores reconocimientos internacionales para Pinal, quien interpretó a una joven novicia cuya vida cambia después de visitar a su tío. La historia abordaba temas religiosos y sociales que provocaron fuertes críticas durante su estreno.

Para Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, la producción también representaba un proyecto personal. El productor había participado en la realización de la película y mantenía una estrecha relación con Buñuel, quien posteriormente trabajaría con la actriz en otras producciones.

La cercanía entre el cineasta y la pareja fue más allá del ámbito profesional. Luis Buñuel y su esposa, Jeanne, se convirtieron en los padrinos de bautizo de Viridiana, a pesar de la conocida postura crítica del director hacia las instituciones religiosas.

De esta manera, el nombre de la segunda hija de Pinal quedó relacionado con una etapa de su carrera en la que consiguió trabajar con uno de los directores más reconocidos del cine internacional.

Silvia Pinal junto a su hija Viridiana Alatriste, a quien nombró en honor a la película que protagonizó en 1961. IG silvia.pinal.h

La película Viridiana que provocó una controversia internacional

Estrenada en 1961, Viridiana fue una coproducción hispanomexicana dirigida por Luis Buñuel. La película seguía a una joven que se prepara para convertirse en monja, pero cuya vida toma otro rumbo después de enfrentarse a situaciones que ponen a prueba sus convicciones.

El largometraje obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, uno de los principales reconocimientos del cine mundial. Sin embargo, el éxito estuvo acompañado de problemas con las autoridades españolas y sectores de la Iglesia católica.

La película recibió fuertes críticas por su tratamiento de la religión y fue prohibida durante la dictadura de Francisco Franco. La controversia también complicó su distribución en España, donde no pudo exhibirse comercialmente durante varios años.

Silvia Pinal desempeñó un papel importante para conservar la película. La actriz relató que consiguió sacar una copia de España cuando las autoridades buscaban impedir su circulación, lo que permitió preservar la obra y facilitar su exhibición fuera del país.

La colaboración entre Pinal y Buñuel continuó después de aquel proyecto. Ambos volvieron a trabajar juntos en otras dos películas que también ocuparon un lugar importante en sus respectivas trayectorias.

El ángel exterminador (1962) , una historia sobre un grupo de invitados que inexplicablemente no puede abandonar una mansión después de una cena.

inexplicablemente no puede abandonar una mansión después de una cena. Simón del desierto (1965) , una producción centrada en un hombre religioso que vive aislado sobre una columna mientras enfrenta distintas tentaciones.

La película Viridiana, protagonizada por Silvia Pinal en 1961, inspiró el nombre de su hija con Gustavo Alatriste. Filmaffinity

¿Quién fue Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal?

Además de llevar el nombre de una película de su madre, Viridiana Alatriste decidió desarrollar su propia carrera como actriz. Desde joven mostró interés por el espectáculo y consiguió participar en producciones de cine, teatro y televisión.

Entre sus primeros trabajos estuvo la telenovela Honrarás a los tuyos, estrenada en 1979. Posteriormente, participó en proyectos que le permitieron ganar reconocimiento dentro de la industria mexicana.

Entre las producciones en las que trabajó se encuentran las siguientes.

La seducción , película dirigida por Arturo Ripstein, por la que obtuvo una nominación al premio Ariel.

La combi asesina (1982) , uno de sus últimos trabajos cinematográficos.

¡Cachún cachún ra ra! , programa juvenil de televisión.

Mañana es primavera (1982) , telenovela en la que compartió créditos con su madre.

Su participación en Mañana es primavera tuvo un significado especial para la familia, ya que Silvia Pinal también era productora de la telenovela. Sin embargo, la joven no pudo concluir su trabajo en la producción.

Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, desarrolló una carrera como actriz antes de morir a los 19 años. X @erik_ortuno

El 25 de octubre de 1982, Viridiana murió a los 19 años en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. La actriz había asistido a una reunión y sufrió el percance mientras conducía su vehículo, que terminó cayendo a un barranco.

Su fallecimiento representó uno de los episodios más dolorosos para Silvia Pinal, quien habló en distintas entrevistas sobre las dificultades que enfrentó después de perder a su hija.

La actriz también recordó aquella pérdida en sus memorias, donde relató los momentos posteriores al accidente y el impacto que tuvo en su vida familiar.

Tras la muerte de Viridiana, la producción de Mañana es primavera incorporó una despedida dedicada a la joven actriz. El homenaje apareció en el episodio 44 de la telenovela, que se encontraba en transmisión cuando ocurrió el accidente.

Viridiana Alatriste murió cuando comenzaba a consolidar su trayectoria artística. Su trabajo en La seducción le permitió recibir una nominación al Ariel como mejor actuación femenina, uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica mexicana.