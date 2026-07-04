Marga López y Arturo de Córdova: el romance que marcó al actor después de Silvia Pinal

Marga López no solo fue una de las grandes estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, también protagonizó una de las historias de amor más recordadas de ese periodo junto a Arturo de Córdova. Su relación comenzó después de coincidir en varias películas y terminó convirtiéndose en un vínculo que perduró hasta los últimos días del actor.

Lejos de tratarse de un romance juvenil, ambos iniciaron su historia cuando ya habían vivido matrimonios anteriores y tenían hijos. Aun así, la convivencia dentro y fuera de los foros hizo que la admiración mutua creciera hasta dar paso a una relación sentimental.

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¿Cómo comenzó la historia de amor de Marga López y Arturo de Córdova?

Antes de convertirse en pareja, los dos actores ya eran reconocidas figuras del cine mexicano. Catalina Margarita López Ramos, nombre completo de la actriz, nació en Tucumán, Argentina, en 1924, pero años después obtuvo la nacionalidad mexicana. Entre sus películas más destacadas se encuentran Hasta el viento tiene miedo, Un rincón cerca del cielo, Ahora soy rico y Nazarín.

En el ámbito personal, Marga López estuvo casada dos veces con el productor Carlos Amador, primero en 1941 y nuevamente en 1961. Ambos matrimonios terminaron en divorcio y de esa relación nacieron sus hijos Carlos y Manuel.

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Mientras tanto, Arturo de Córdova nació en Mérida, Yucatán, en 1907, bajo el nombre de Arturo García Rodríguez. Alcanzó gran fama con cintas como Dios se lo pague, La diosa arrodillada, La selva de fuego y El pecador. Durante su primer matrimonio con Enna Arana Domínguez tuvo cuatro hijos: Arturo, Alonso, María Lourdes y Enna.

Según diversos reportes, la propia Marga López contó que en un principio solo sentía admiración por la personalidad y la fortaleza de Arturo de Córdova. Sin embargo, él ya estaba enamorado de la actriz y decidió declararle sus sentimientos durante la inauguración del restaurante de una amiga de ella.

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La respuesta inicial fue negativa, ya que Marga acababa de divorciarse de Carlos Amador y no estaba lista para comenzar una nueva relación. Pese al rechazo, Arturo no dejó de demostrarle su interés y siguió buscándola con paciencia.

Con el paso de los años, la cercanía entre ambos aumentó. Se dice que la actriz comenzó a invitarlo a las reuniones dominicales que organizaba en su casa y, finalmente, aceptó iniciar una relación con él.

Marga López acompañó a Arturo de Córdova hasta sus últimos días

Cuando la pareja finalmente se casó, la salud de Arturo de Córdova ya presentaba un importante deterioro. A pesar de ello, Marga López permaneció a su lado y lo acompañó durante esa difícil etapa.

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En 1967, el actor sufrió una embolia que afectó seriamente su estado de salud. Desde entonces, la actriz estuvo con él brindándole apoyo y cuidados hasta el final.

Arturo de Córdova murió el 3 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México a causa de una apoplejía, es decir, un accidente cerebrovascular. Marga López falleció décadas después, el 4 de julio de 2005.

Arturo de Córdova fue pareja de Silvia Pinal

Mucho antes de consolidar su matrimonio con Marga López, Arturo de Córdova también mantuvo una relación sentimental con Silvia Pinal. Ambos coincidieron en varias producciones cinematográficas y vivieron un romance que fue muy comentado en el medio artístico durante la década de 1960.

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La propia Silvia Pinal habló en distintas ocasiones sobre esa relación y reconoció que el actor fue una persona importante en su vida. Sin embargo, el romance no llegó al matrimonio y cada uno siguió su camino. Tiempo después, Arturo de Córdova continuó su historia de amor con Marga López, con quien permaneció hasta el final de su vida.