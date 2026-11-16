El cuerpo llegó a Netflix el pasado 11 de noviembre, pero desde antes de su estreno ya enfrentaba críticas. Una petición en internet busca que la plataforma retire la producción de su catálogo debido a la manera en que aborda la religión católica.

El cuerpo, serie de Netflix estrenada el 11 de noviembre, enfrenta una petición para retirarla por su contenido religioso. Netflix

¿Por qué piden cancelar El cuerpo de Netflix?

La controversia comenzó el 5 de noviembre de 2026, cuando se publicó una petición en la plataforma CitizenGO para exigir que Netflix cancelara el lanzamiento de El cuerpo, una serie que combina el drama adolescente con elementos de terror psicológico.

Los promotores de la campaña consideran que la producción presenta de manera ofensiva las creencias cristianas, especialmente por el uso de símbolos religiosos dentro de una historia que incluye rituales, experiencias sobrenaturales y situaciones relacionadas con la sexualidad.

La petición estableció una meta de 100 mil firmas y, de acuerdo con información publicada por Forbes, para el 14 de noviembre ya había conseguido alrededor de 90 mil adhesiones.

El documento está dirigido a Peter Rice, identificado por los organizadores como director de contenidos de Netflix, y solicita que la plataforma retire la producción por considerar que su tratamiento de la religión resulta irrespetuoso.

Los organizadores también mencionan títulos como La primera tentación de Cristo y Cuties para argumentar que la plataforma ha enfrentado cuestionamientos similares en el pasado.

Uno de los puntos que plantea la petición es si Netflix utilizaría prácticas de otras religiones para desarrollar una historia con características semejantes.

“¿Acaso Netflix convertiría alguna vez la oración musulmana, el culto hindú o incluso el ritual wiccano en una historia de terror sexual y satánica para adolescentes?”, cuestionan sus promotores.

Aunque la campaña utiliza el término cancelación, su exigencia principal es que Netflix retire El cuerpo de su catálogo, después de que la serie se estrenara pese a las críticas previas.

Hasta el momento, no se ha informado de una decisión de la plataforma para retirar la producción como consecuencia de la petición.

El cuerpo sigue a estudiantes de una escuela católica que experimentan visiones proféticas tras un ritual de iniciación. Netflix

¿Qué dijo la creadora de El cuerpo sobre la polémica religiosa?

Aunque la campaña cuestiona el tratamiento de la religión, Quinn Shephard ha explicado que su intención al desarrollar El cuerpo no era presentar las creencias religiosas únicamente desde una perspectiva negativa.

En una entrevista con What's on Netflix, la creadora señaló que buscaba explorar la relación de las personas con la fe y las distintas maneras en que esta puede influir en sus decisiones.

“Creo que la serie es ambiciosa en su objetivo de examinar y, a veces, criticar los sistemas que explotan o manipulan el deseo humano de tener fe, y también de mostrar aspectos hermosos de ella”, explicó.

Shephard reconoció que la historia aborda situaciones en las que las creencias pueden utilizarse para influir sobre otras personas, pero también consideró importante representar los aspectos positivos de la religión.

La directora contó que el equipo creativo estaba integrado por personas con diferentes experiencias y perspectivas, lo que permitió desarrollar los conflictos de los personajes sin recurrir únicamente a una interpretación de la fe.

“Queríamos evitar a toda costa cualquier cosa que pareciera estereotipada, y profundizar más en por qué las personas necesitan la fe y en qué creen”, agregó.

Otro de los objetivos de la producción era mantener la incertidumbre sobre los acontecimientos que experimentan las protagonistas, sin establecer desde el principio una explicación definitiva.

“¿Está poseída o es histeria?”, planteó Shephard al hablar sobre las preguntas que busca generar la historia entre los espectadores.

La creadora también explicó que la interpretación de los acontecimientos puede variar dependiendo de las creencias personales de cada espectador, pues la serie no pretende ofrecer una única respuesta sobre el origen de las experiencias sobrenaturales.

El cuerpo, creada por Quinn Shephard, aborda la fe y los fenómenos sobrenaturales entre estudiantes de una escuela católica. Netflix

¿De qué trata El cuerpo, la serie que quieren retirar de Netflix?

El cuerpo sigue a un grupo de adolescentes que estudian en una escuela católica durante 2004 y forman parte de un equipo de baile.

La historia comienza cuando las estudiantes realizan una ceremonia de iniciación durante una fiesta de Halloween. Sin embargo, el encuentro termina de una manera inesperada y algunas de las jóvenes comienzan a experimentar acontecimientos que no pueden explicar.

A partir de ese momento, las protagonistas tienen visiones proféticas que provocan temor dentro de su comunidad y generan dudas sobre lo que realmente está ocurriendo.

El cuerpo enfrenta críticas por combinar símbolos religiosos con rituales y situaciones sobrenaturales en su historia. Netflix

La serie combina estas experiencias con los conflictos personales de las adolescentes, las relaciones entre compañeras y la influencia que tienen las creencias religiosas en su entorno.

Uno de los elementos centrales de la historia es la incertidumbre sobre el origen de los sucesos, pues los personajes intentan comprender si enfrentan una situación sobrenatural o si existe otra explicación para sus experiencias.

La producción fue creada por Quinn Shephard y cuenta con ocho episodios, disponibles en Netflix desde el 11 de noviembre.

Su reparto incluye a Kristina Bogic, Geena Meszaros, Sara Boustany, Shirley Chen y Sofia Wylie, además de Louisa Krause, Jackson Kelly y Nnamdi Asomugha.