¿Por qué el morado representa a BTS? La historia detrás del color que los une con ARMY

BTS es identificado en todo el mundo por el color morado, una tonalidad que con el paso de los años se convirtió en mucho más que un elemento visual para el grupo surcoreano.

Dentro del K-Pop, cada agrupación suele tener símbolos que la distinguen de las demás, pero en el caso de Bangtan Sonyeondan, el púrpura logró transformarse en una representación de la relación que existe entre los integrantes y millones de seguidores alrededor del mundo.

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Quienes siguen la trayectoria de la banda saben que el morado aparece constantemente en conciertos, campañas promocionales, mercancía oficial y proyectos organizados por los fans. Sin embargo, detrás de este color existe una historia especial que comenzó gracias a una frase espontánea de V, también conocido como Kim Taehyung.

El origen del color morado en BTS

Durante los primeros años de carrera de BTS, la imagen del grupo estaba relacionada principalmente con los colores negro y blanco. Estas tonalidades podían verse en su logotipo original y en gran parte de la identidad visual que utilizaron durante su debut.

BTS en concierto en México X @bts_bighit

A medida que la agrupación ganó popularidad y fortaleció su conexión con los fans, surgió un nuevo símbolo que cambiaría para siempre la manera en que BTS sería reconocido por sus seguidores.

Todo ocurrió en noviembre de 2016, cuando V pronunció una frase que nadie imaginó que tendría un impacto tan grande dentro del fandom. Frente a los asistentes de un evento, el cantante dijo:

La banda sudcoreana BTS ya se encuentra en México para ofrecer sus conciertos. Especial

“I purple you”.

Aquellas palabras llamaron la atención de inmediato, pero fue la explicación que ofreció después la que terminó dando significado al color púrpura dentro de la comunidad de seguidores de BTS.

¿Qué significa "I Purple You"?

Tras pronunciar la frase, V explicó que el morado es el último color del arcoíris. Debido a ello, relacionó esta tonalidad con la idea de confianza, amor y una relación que permanece con el tiempo.

La expresión nació de forma espontánea, pero rápidamente fue adoptada por ARMY como una manera especial de transmitir cariño y apoyo tanto al grupo como a otros seguidores. Con el paso de los años, "I Purple You" se convirtió en una especie de lenguaje propio entre BTS y sus fans.

BTS

En coreano, esta frase es conocida como Borahae, una palabra que actualmente forma parte de la identidad cultural que rodea a la agrupación. Más que una declaración de afecto, representa la promesa de mantener una conexión duradera basada en la confianza mutua.

La popularidad de Borahae creció rápidamente gracias a las redes sociales. Miles de seguidores comenzaron a utilizar la expresión en publicaciones, mensajes, fotografías, ilustraciones y proyectos dedicados al grupo.

Cómo el morado se convirtió en parte de la identidad de BTS

Conforme la frase ganaba relevancia, el color púrpura o morado comenzó a aparecer con mayor frecuencia en diferentes actividades relacionadas con la agrupación. Actualmente es habitual verlo en escenarios, materiales promocionales y productos oficiales.

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Durante los conciertos, miles de fans iluminan los recintos con luces moradas utilizando el ARMY Bomb, creando una imagen que ya es característica de los eventos de BTS. Estas olas de color representan la unión entre el grupo y sus seguidores.

La presencia del morado también se ha extendido a colaboraciones comerciales, campañas especiales y celebraciones importantes. Incluso en distintas ocasiones edificios y monumentos de varias ciudades han sido iluminados con este color para conmemorar aniversarios, visitas o fechas relevantes relacionadas con los integrantes.