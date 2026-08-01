“Tengo el corazón roto”: Paula Echevarría se despide de su papá

Paula Echevarría, quien es parte del jurado en el programa Got Talent España de Telecinco, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz. La actriz española despidió con un emotivo mensaje a quien consideró uno de los pilares más importantes de su vida, conmoviendo a miles de seguidores.

Su padre falleció a los 76 años el pasado 30 de julio en Gijón, Asturias, una pérdida que ha llenado de tristeza a la actriz y a toda su familia.

Paula Echevarría despide a su papá con un emotivo mensaje

A unos días del fallecimiento de su padre, Paula Echevarría compartió en sus redes sociales un video en el que aparece bailando junto a él, acompañado de un conmovedor mensaje en el que expresó el profundo dolor que siente por su partida.

"Después de ti, ¿qué, papá? Tengo el corazón roto... Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual... Ya nunca será el que era, porque me faltas tú, papi... Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas... No me sueltes nunca, papá. Te quiere 'tu piquiñina'."

La publicación rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de cariño y fortaleza para afrontar este difícil momento.

El apoyo de sus seguidores y famosos tras la muerte de su padre

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. Además de sus fans, diversas personalidades del mundo del espectáculo e influencers expresaron sus condolencias y acompañaron a la actriz con muestras de afecto.

Entre quienes dejaron mensajes para Paula Echevarría se encuentran la influencer Alexandra Pereira y el cantante Xuso Jones, quienes le manifestaron su cariño y respaldo durante este proceso de duelo.

De acuerdo con medios locales, el funeral de Luis Ángel Echevarría Muñiz se llevó a cabo el viernes 31 de julio en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, donde familiares y seres queridos le dieron el último adiós.

El amor incondicional de Paula Echevarría por su familia

Además de consolidarse como una de las actrices e influencers de moda más reconocidas de España, con más de 3.7 millones de seguidores en redes sociales, Paula Echevarría siempre ha mostrado el profundo vínculo que mantiene con su familia.

En distintas ocasiones ha compartido momentos especiales junto a sus seres queridos, dejando claro que son uno de los pilares más importantes de su vida.

Hoy, tanto sus seguidores como amigos y colegas continúan enviándole mensajes de apoyo y condolencias, acompañándola en uno de los momentos más dolorosos que ha tenido que enfrentar.