¡Apúntalo en el calendario! ¿Cuándo se estrena ‘Proyecto Salvación' en Prime Video?

Después de varios meses en cartelera, Proyecto Salvación finalmente tiene fecha para su estreno en streaming.

La película protagonizada por Ryan Gosling, basada en la novela Project Hail Mary de Andy Weir, llegará a Prime Video, permitiendo que quienes no pudieron verla en el cine la descubran desde casa.

¿Cuándo se estrena Proyecto Salvación en Prime Video?

La plataforma confirmó que Proyecto Salvación estará disponible a partir del 3 de julio para todos los suscriptores de Prime Video.

Con este lanzamiento, la cinta buscará llegar a un público más amplio después de convertirse en uno de los estrenos de ciencia ficción más comentados del año.

Quienes ya la vieron en cines tendrán la oportunidad de volver a disfrutarla, mientras que quienes esperaron su llegada al streaming podrán conocer una historia que fue bien recibida tanto por la crítica como por el público.

Aunque la experiencia visual cambia al verla en televisión, la película mantiene uno de sus principales atractivos: una aventura espacial que combina ciencia, humor, suspenso y momentos emotivos sin depender únicamente de los efectos especiales.

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¿De qué trata Proyecto Salvación?

La historia sigue a Ryland Grace, un profesor de ciencias y biólogo molecular interpretado por Ryan Gosling, quien despierta completamente solo dentro de una nave espacial y sin recordar cómo llegó hasta ahí.

Poco a poco recupera la memoria y descubre que forma parte de una misión decisiva para el futuro de la humanidad.

Su objetivo es encontrar la manera de detener un fenómeno que amenaza al Sol y que podría poner en riesgo la vida en la Tierra. Para lograrlo deberá resolver distintos problemas científicos mientras intenta sobrevivir a millones de kilómetros de su planeta.

Durante el viaje aparecerá un aliado inesperado que terminará convirtiéndose en una de las piezas más importantes de la historia. Sin revelar detalles importantes de la trama, esa relación se ha convertido en uno de los aspectos más comentados por quienes ya vieron la película.

La cinta adapta la novela Project Hail Mary, escrita por Andy Weir, autor de The Martian, obra que también fue llevada al cine con gran éxito.

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz decasa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Especial

¿Por qué Proyecto Salvación llamó tanto la atención?

Uno de los aspectos más destacados de Proyecto Salvación fue su capacidad para combinar ciencia ficción con una historia centrada en los personajes.

Aunque presenta escenarios espaciales de gran escala, buena parte del peso de la película recae en la interpretación de Ryan Gosling, quien prácticamente sostiene la historia durante gran parte del metraje.

La producción también recupera el espíritu de las grandes aventuras espaciales, apostando por una narración donde el misterio, la exploración y la cooperación tienen más protagonismo que la acción constante.

Además de Gosling al frente del elenco, la dirección estuvo a cargo de Christopher Miller, quien llevó a la pantalla una adaptación considerada por muchos lectores como una de las novelas de ciencia ficción más difíciles de trasladar al cine.

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¿Vale la pena verla en streaming?

Aunque el propio equipo creativo defendió la experiencia de verla en una sala de cine, el estreno en Prime Video representa una nueva oportunidad para descubrir una de las producciones de ciencia ficción más importantes del año.

Si disfrutas las historias espaciales, los misterios científicos o las adaptaciones de novelas, Proyecto Salvación reúne varios elementos que la convierten en una opción interesante dentro del catálogo de la plataforma.