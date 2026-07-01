La maldición de Locomía: los integrantes del grupo que han muerto 

Locomía volvió a convertirse en tema de conversación tras confirmarse la muerte de Manolo Arjona, uno de los fundadores de la agrupación española. Su fallecimiento se suma al de otros tres exintegrantes, un hecho que ha llevado a muchos seguidores a hablar de una supuesta "maldición" alrededor del famoso grupo de electro-pop que conquistó Latinoamérica durante las décadas de los 80 y 90.

Aunque esa idea forma parte de las especulaciones de algunos fans y no existe evidencia de que realmente haya una maldición, lo cierto es que cuatro artistas que formaron parte de Locomía ya fallecieron.

Locomía

La banda, famosa por sus coreografías con abanicos, su vestuario extravagante y éxitos como Locomía, Loco Vox y Rumba Samba Mambo, ha enfrentado varias pérdidas importantes con el paso de los años.

El proyecto nació en Ibiza a finales de los años 80 de la mano de Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manolo Arjona. Tras algunos cambios en la alineación, el grupo logró dar el salto internacional y encontró en México uno de sus mercados más importantes gracias a sus presentaciones y apariciones en programas de televisión como Siempre en Domingo.

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Los cuatro exintegrantes de Locomía que han muerto

Santos Blanco

La primera de estas pérdidas ocurrió el 15 de junio de 2018, cuando la empresa española Tarré Management informó la muerte de Santos Blanco, quien ya no pertenecía a la agrupación. De acuerdo con personas cercanas a su familia, el cantante falleció mientras dormía.

Tras conocerse la noticia, la cuenta oficial de Locomía compartió un emotivo mensaje de despedida.

Santos Blanco

“Nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. Santos llegó a Locomía en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. El cielo se viste de gala para recibir a un ángel que danzará y brillará con luz propia. D.E.P querido”.

Frank Romero

Apenas un mes después, el 16 de julio de 2018, se confirmó la muerte de Frank Romero. El cantante ya no formaba parte de Locomía y, según explicó su representante Paco San José, una bacteria provocó una grave infección en su organismo.

Además de su carrera musical, Frank Romero trabajó como modelo, actor y presentador. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran las series españolas Vidas cruzadas y Arrayán.

Francesc Picas

El 22 de noviembre del 2023 se confirmó la muerte del cantante mediante la cuenta oficial de Instagram de Locomía.

Picas tenía 53 años y era conocido por los seguidores como el "Rey Rojo" de Locomía. Se integró al grupo cuando tenía apenas 17 años para ocupar el lugar de Xavier Font, quien dejó el escenario para asumir funciones como mánager.

Francesc Picas

Manolo Arjona

La madrugada del 1 de julio del 2026 se dio a conocer la muerte de Manolo Arjona, uno de los fundadores de Locomía y parte de la etapa más exitosa de la agrupación.

De acuerdo con medios españoles, el artista pasó parte de sus últimas horas dedicado a la pintura, una de sus grandes pasiones. Más tarde se fue a descansar y ya no despertó, por lo que su fallecimiento ocurrió de manera repentina en su casa de Viladecans, en Barcelona.