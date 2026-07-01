¿Qué le pasó a Diego Klein? Revelan la verdadera razón por la que terminó en el hospital

Diego Klein preocupó a sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, una situación que lo obligó a cancelar uno de los planes que más esperaba en los últimos días: asistir al partido entre México y Ecuador correspondiente al Mundial 2026.

Diego Klein revela que fue hospitalizado

El actor, quien recientemente ha estado en el centro de la conversación por sus nuevos proyectos televisivos, utilizó sus redes sociales para explicar qué ocurrió y tranquilizar a quienes comenzaron a preguntar por su estado de salud tras su inesperada ausencia.

El actor explicó que su malestar comenzó tras consumir alimentos en un restaurante de sushi.

A través de sus historias de Instagram, el protagonista de Guardián de mi vida contó que una fuerte infección lo llevó directamente al hospital después de consumir alimentos que, presuntamente, no se encontraban en buen estado.

¿Por qué Diego Klein terminó hospitalizado de emergencia?

Diego Klein explicó que llevaba varios días esperando el encuentro de la Selección Mexicana y que incluso ya tenía boletos para asistir al Estadio Ciudad de México. Sin embargo, horas antes del partido comenzó a sentirse mal y tuvo que recibir atención médica de inmediato.

Nunca hago esto, pero voy a contar mi tragedia", comentó el actor al iniciar su relato en redes sociales.

El protagonista de Guardián de mi vida compartió su experiencia a través de Instagram. IG

Posteriormente explicó que una severa infección fue la responsable de que terminara hospitalizado y aseguró que todo ocurrió después de haber comido en un restaurante de sushi.

Diego Klein revela por qué detuvo su agenda

Aunque evitó mencionar el nombre del establecimiento, dejó entrever su molestia por lo sucedido, pues la enfermedad le impidió disfrutar uno de los partidos más importantes para la afición mexicana.

Hoy tenía boletos para ir a ver a México contra Ecuador con toda la ilusión y ahora me encuentro hospitalizado por una infección terrible", compartió.

La emergencia médica le impidió asistir al partido entre México y Ecuador del Mundial 2026. IG

El actor confesó que una de las cosas que más le dolió fue perderse el encuentro en el que la Selección Mexicana consiguió una importante victoria de 2-0 sobre Ecuador.

Con un tono relajado, aunque claramente decepcionado, bromeó sobre el "odio" que sentía en ese momento debido a que no pudo apoyar al equipo desde las gradas.

¿Cuál es el estado de salud de Diego Klein?

Hasta el momento, Diego Klein no ha ofrecido más detalles sobre la evolución de la infección ni ha informado cuándo será dado de alta.

Hasta el momento, el actor no ha dado nuevos detalles sobre su evolución médica. IG

Pero sus seguidores reaccionaron de inmediato con cientos de mensajes deseándole una pronta recuperación y recomendándole enfocarse primero en recuperar completamente su salud.

¿Por qué es conocido Diego Klein?

Hace un año, Diego Klein fue noticia por los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Angélica Rivera, su compañera en la serie Con esa misma mirada.

Las especulaciones surgieron debido a la química que ambos mostraban en pantalla, donde interpretan una historia de amor.

Angélica Rivera y Diego Klein

No obstante, tanto el actor como la ex primera dama dejaron claro que entre ellos únicamente existe una relación profesional basada en el respeto y la admiración mutua.

Rivera incluso pidió que el interés mediático se centrara en el trabajo realizado por todo el equipo de producción y no en versiones sin fundamento sobre su vida privada.

Mientras continúa recuperándose, los fanáticos del actor permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.