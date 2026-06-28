¿De qué trata 'Black Torch', el anime de ninjas y mononoke que llega en julio?

Jiro Azuma parece el tipo de protagonista que prefiere resolver las cosas con los puños antes que con explicaciones. Es impulsivo, renuente y carga con una herencia familiar poco común: desciende de una línea de shinobi, los guerreros asociados al espionaje y las artes ninja en Japón. Pero su verdadera rareza no está en las técnicas de combate, sino en algo más íntimo: puede comunicarse con los animales.

Ese don, que podría parecer tierno, es el inicio del problema. Un día, Jiro rescata a un gato negro llamado Rago, sin saber que no se trata de un animal común, sino de un mononoke, una criatura sobrenatural vinculada al folclore japonés. A partir de ese encuentro, la vida del joven queda atrapada en una guerra secreta entre humanos y seres espectrales.

Así arranca Black Torch, el nuevo anime basado en el manga de Tsuyoshi Takaki, que llegará en julio de 2026 a Crunchyroll. La serie combina acción, fantasía sobrenatural, ninjas, agencias encubiertas y criaturas del imaginario japonés en una historia donde el protagonista termina convertido en una pieza clave de un conflicto que llevaba tiempo ocurriendo en las sombras. Crunchyroll confirmó que el anime adaptará el manga de Takaki y se estrenará en julio de 2026.

¿De qué trata Black Torch?

La historia sigue a Jiro Azuma, un adolescente descendiente de shinobi que tiene la capacidad de hablar con animales. Aunque por fuera puede parecer rudo, su lado más compasivo aparece precisamente cuando se trata de criaturas vulnerables. Esa característica lo lleva a ayudar a Rago, un gato negro herido que encuentra en el camino.

El problema es que Rago no es sólo un gato. Es un mononoke conocido como la Black Star of Doom, una entidad con un poder tan grande que otros seres sobrenaturales desean aprovecharlo. Cuando Jiro queda envuelto en ese enfrentamiento, su destino se une al de Rago y ambos son arrastrados a una batalla oculta entre humanos y espíritus.

Black Torch llegará en julio a Crunchyroll Especial

En ese mundo aparece también una agencia encubierta de espionaje dedicada a contener la amenaza de los mononoke. Su misión es evitar que estos seres causen daño entre los humanos, pero el caso de Jiro y Rago no es sencillo: el poder del gato no sólo es peligroso, también puede convertirse en un arma.

La propia sinopsis oficial adelanta ese choque: un muchacho shinobi y un mononoke están por encender una batalla en la que todos tienen intereses distintos alrededor del poder de Rago.

Qué son los mononoke en Black Torch

En Black Torch, los mononoke son seres sobrenaturales que existen junto al mundo humano, aunque no siempre de forma visible. La serie los utiliza como criaturas espectrales capaces de alterar la vida de las personas y desencadenar conflictos que deben ser contenidos por una organización secreta.

El detalle le da a la historia un tono distinto al de otros anime de acción. No se trata sólo de peleas entre ninjas, sino de un relato donde el folclore japonés se mezcla con espionaje, poderes ocultos y batallas entre humanos y entidades espirituales. El sitio oficial del anime destaca precisamente esa combinación de ninjas, mononoke y acción shonen como parte central de la adaptación.

Los mononoke aparecen en Black Torch Especial

¿De dónde viene Black Torch?

Antes de convertirse en anime, Black Torch fue un manga escrito e ilustrado por Tsuyoshi Takaki. La obra se publicó originalmente en revistas y plataformas de Shueisha entre 2016 y 2018, y fue recopilada en cinco volúmenes.

Ese dato vuelve llamativa la adaptación, porque no se trata de un manga actualmente en publicación ni de una franquicia larga. Black Torch es una historia relativamente breve, lo que podría permitir que el anime avance con rapidez en la trama principal y adapte buena parte del material original.

La adaptación animada corre a cargo de 100studio, con dirección de Kei Umabiki, guion de Gigaemon Ichikawa y música de Yutaka Yamada, de acuerdo con la información oficial del anime.