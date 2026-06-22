¿Por qué María abandonó MasterChef México? Esta sería la razón de su decisión

La más reciente emisión de MasterChef México dejó uno de los momentos más inesperados de la temporada. Después de varios días alejada de las cocinas por problemas de salud, María del Carmen Ramos Calderón anunció que no continuaría en la competencia.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa, especialmente porque era considerada una de las participantes con mayor potencial para llegar a las etapas finales del reality.

Su salida generó preguntas inmediatas en redes sociales. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse qué ocurrió realmente y cuál fue el motivo detrás de una decisión que llegó cuando todavía tenía posibilidades de avanzar dentro del concurso.

¿Por qué María abandonó MasterChef México?

La explicación oficial que dio la propia concursante estuvo relacionada con cuestiones médicas.

Durante el programa, Claudia Lizaldi le preguntó cuál sería su futuro dentro de la competencia. Fue entonces cuando María confirmó que no podría continuar.

"Ya no voy a poder seguir participando por razones médicas, físicas, no mentales, hasta el momento", comentó frente a los jueces y sus compañeros.

Hasta ahora, ni María ni la producción de MasterChef México han confirmado de manera directa que un diagnóstico específico haya sido la causa de su salida.

Su última semana en la competencia estuvo marcada por una serie de desafíos que pusieron a prueba tanto sus habilidades culinarias como su resistencia física. Después de participar en una de las dinámicas más demandantes de la temporada, María comenzó a presentar complicaciones que le impidieron mantener el mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Conforme avanzaron los días, dejó de aparecer en algunas clases y retos, mientras recibía atención médica para evaluar su estado de salud.

Finalmente, la concursante confirmó que no podría continuar dentro del reality. Durante su despedida explicó que su decisión estaba relacionada con cuestiones físicas y médicas, motivo por el que optó por poner fin a su participación antes de que concluyera la competencia.

¿Por qué María abandonó MasterChef México? Esta sería la razón de su decisión Captura de Pantalla

Los problemas de salud que marcaron sus últimos días en la competencia

Antes de anunciar su salida definitiva, María ya había permanecido varios días alejada de la cocina más famosa de México.

La producción informó que estaba siendo valorada por especialistas, quienes seguían de cerca su evolución para determinar si podía regresar a las actividades normales del programa.

Mientras tanto, sus compañeros continuaron con los retos semanales sin saber con certeza si volverían a verla portar el mandil.

La incertidumbre también llegó a las redes sociales, donde numerosos espectadores comenzaron a preguntar por su situación y a especular sobre su posible regreso.

Sin embargo, tras las revisiones médicas correspondientes, María tomó la decisión de priorizar su bienestar y cerrar anticipadamente su participación en el reality.

¿Por qué María abandonó MasterChef México? Esta sería la razón de su decisión Captura de Pantalla

¿Quién es María, la participante que conquistó al público?

Antes de abandonar la competencia, María se había convertido en una de las concursantes más queridas de la temporada.

Desde los primeros episodios logró destacar gracias a su habilidad en la cocina y a las historias personales que compartió con los televidentes.

Su nombre completo es María del Carmen Ramos Calderón y antes de ingresar al programa trabajaba como manicurista, oficio que le permitió sacar adelante a su familia y mantener a su hija.

Dentro de la competencia destacó por presentar platillos inspirados en recetas familiares y por mostrar una personalidad que rápidamente conectó con parte de la audiencia.

Por esa razón, su despedida generó múltiples reacciones en redes sociales.