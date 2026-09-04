Evan, exintegrante de ENHYPEN, sorprende al contar que tuvo cáncer de niño

Evan es uno de los artistas que ha comenzado a consolidarse en el mundo de la música K-pop. Después de formar parte del grupo ENHYPEN, decidió emprender una nueva etapa como solista.

Ahora, el cantante abrió su corazón para compartir un aspecto de su vida que durante años mantuvo en privado: cuando era niño tuvo cáncer y tuvo que enfrentarse a un proceso que marcó una de las etapas más difíciles de su infancia.

¿Quién es Evan y cómo comenzó su carrera en el K-pop?

Evan comenzó su carrera como Heeseung en el grupo ENHYPEN, al que perteneció durante cinco años y cuatro meses. Su paso por la agrupación le permitió ganar experiencia y mayor presencia sobre los escenarios.

Su llegada al grupo ocurrió después de participar en el programa de supervivencia I-LAND, cuya final se realizó el 18 de septiembre de 2020. Durante la competencia destacó por su talento y terminó en el quinto puesto.

Esto hizo posible su debut con ENHYPEN el 30 de noviembre de 2020. Sin embargo, el 10 de marzo de 2026 se anunció su salida del grupo a través de la agencia BELIFT LAB, para continuar con su carrera como solista.

Evan revela que tuvo cáncer cuando era niño

El cantante, de 24 años, habló con Weverse Magazine como parte de su promoción por el sencillo Death Of Me sobre una etapa de su infancia que había permanecido en privado durante varios años.

Evan contó que cuando cursaba el cuarto grado de primaria comenzó a sentirse mal. En un principio pensó que se trataba de un resfriado, pues tenía mucha tos. Sin embargo, la situación se volvió más preocupante cuando, durante una actividad deportiva, se dio cuenta de que tenía dificultades para respirar.

Ante esta situación tuvo que acudir al hospital, donde los médicos le diagnosticaron un linfoma maligno, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

¿Cómo fue el proceso de Evan para superar el cáncer?

Para el cantante, aquella fue una etapa complicada. Recordó que incluso intentaba mostrarse fuerte para evitar que su mamá se preocupara por él.

A pesar de la dificultad del momento, logró superar el tratamiento y poco a poco pudo regresar a su vida cotidiana.

Evan también recordó que desde los seis años sabía que la música era una de sus grandes pasiones. Con el paso del tiempo, ese gusto se convertiría en una parte fundamental de su vida y posteriormente en su carrera profesional.

Aunque durante años mantuvo en privado aquella experiencia, el cantante reconoció que se trató de un capítulo doloroso que todavía recuerda.

Ahora, al compartirlo públicamente, Evan permite conocer una parte de su historia que permanecía lejos de los escenarios.

¿Qué es el linfoma y qué tipos existen?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el linfoma es un tipo de tumor maligno que afecta al tejido linfático y puede aparecer en diferentes órganos.

Existen distintos tipos de linfoma, que se agrupan principalmente en dos grandes categorías: de Hodgkin y no Hodgkin.

Dentro del linfoma de Hodgkin existen diferentes tipos, entre ellos el de esclerosis nodular. En el caso del no Hodgkin existen numerosos subtipos. Uno de ellos es el difuso de células grandes, que puede presentarse en niñas, niños y jóvenes, entre otros grupos de edad.

Para Evan, esta experiencia forma parte de una etapa de su vida que durante mucho tiempo permaneció en silencio. Hoy decidió compartirla y mostrar que, detrás del artista que vemos sobre el escenario, también existe una historia personal marcada por momentos difíciles que logró superar.