¿Por qué Fey ocultó su edad al iniciar su carrera? Esta fue la verdadera razón

Fey sorprendió a miles de personas cuando, años después de alcanzar la fama, reveló que la edad con la que fue presentada al público no era la real. Aunque durante el inicio de su carrera se dio a conocer que tenía 17 años, la cantante confesó que en realidad tenía 21 cuando lanzó su primer disco. La razón no fue una decisión personal, sino una estrategia de mercadotecnia diseñada por su equipo.

Durante la década de los 90, la intérprete se consolidó como una de las figuras más importantes del pop mexicano gracias a temas como Media naranja, Azúcar amargo o Gatos en el balcón. Además de su música, su estilo juvenil y su forma de vestir hicieron que miles de adolescentes se identificaran con ella.

Instagram

¿Por qué Fey ocultó su verdadera edad?

Mientras su popularidad seguía creciendo, comenzaron a circular rumores sobre la edad de la cantante. Algunas personas aseguraban que era mayor de lo que decía su biografía oficial, lo que dio pie a numerosas especulaciones durante varios años.

La verdad salió a la luz en 1999, cuando durante el programa Otro rollo Fey reconoció que la información con la que fue presentada al público no era correcta.

Instagram

"25 años, perdón mamá", dijo la cantante, confirmando que cuando debutó con Media naranja tenía 21 años y no 17, como se había manejado desde el inicio de su carrera.

La cantante aseguró que fue una estrategia de marketing

Tiempo después, Fey explicó que la decisión de modificar su edad no fue tomada por ella. Según contó, su entonces mánager, Toño Berumen, cambió los datos de su ficha de prensa para que la cantante pareciera más cercana al público adolescente y resultara una figura aspiracional para ese sector.

"Mira, claramente, tú sabes que en el espectáculo todos los mánagers le bajan las edades a todo mundo, porque dicen: ‘ay así duran más o no sé’, cuando yo empecé con Toño yo tenía 21, pero en ese entonces dijo: ‘no, no, no’, pusieron en el press kit que les dan toda la prensa: 17...", contó la cantante en 2018.

Instagram

La intérprete también explicó que nunca se sintió cómoda con esa situación, ya que no le gustaba mentir, aunque entendía que revelar su verdadera edad desde el principio podía causar sorpresa.

"Yo creo que por mi cara de que yo no podía decir mentiras, dicen: ‘¿qué pasa cuando dices 17?’", añadió.

Así descubrió que habían cambiado su edad

En otra entrevista, esta vez con Yordi Rosado en 2020, Fey recordó el momento en que se enteró de que tenía una edad distinta a la real. Ocurrió durante su primera entrevista como artista de Sony Music.

"En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: ‘Bueno, Fey, pues a tu corta edad, a los 17 años’ y mi cara es de: ‘¿Cómo que 17? Yo tengo 21… Voltea y le dicen: ‘No, no, tiene 17’, y de ahí me explicaron que pusieron eso por los adolescentes, me echaron un rollo. Era mercadotecnia para ellos porque ¿para qué me iban a poner de 20 si aún sonaba a adolescente?”, contó.

Instagram

Con el paso de los años, la artista aseguró que dejó de darle importancia a la polémica y ahora recuerda ese episodio con humor, pues considera que lo verdaderamente importante siempre ha sido su trabajo sobre el escenario.