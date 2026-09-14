¿Por qué Dolly Parton ocultó que tenía cáncer? Su hermana revela la razón

Dolly Parton decidió vivir su enfermedad lejos de la atención pública y sin compartir el diagnóstico con todos sus familiares. A pocas semanas de su muerte, Stella Parton, hermana de la famosa, explicó que la cantante ocultó que tenía cáncer porque no quería causar angustia entre sus seres queridos ni preocupar a sus seguidores.

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¿Por qué Dolly Parton mantuvo en secreto su enfermedad?

En una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, Stella reveló que su hermana prefería mantener alejadas las noticias negativas. Por esa razón, evitó hablar públicamente sobre el cáncer que padecía.

“Bueno, Dolly no quería que nadie lo supiera porque no soportaba las cosas negativas y no quería que sus fans se preocuparan”, explicó.

Según relató Stella, únicamente las personas más cercanas a la estrella del country conocían su estado de salud. Otros integrantes de la familia no recibieron información sobre el diagnóstico debido a que Dolly quería evitarles preocupación.

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“No quería que muchos miembros de la familia se preocuparan. Algunos lo sabíamos, los más cercanos, pero no todos los parientes”, agregó.

Antes de que se conociera la gravedad de su condición, la intérprete había declarado a People que estaba “lidiando con algunos problemas de salud”. Sin embargo, no explicó qué enfermedad padecía ni comunicó públicamente que estaba hospitalizada.

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Más adelante, TMZ informó que Dolly permaneció durante cuatro días en una clínica oncológica. Stella describió el proceso que enfrentó su hermana como una “breve lucha contra el cáncer”.

Stella Parton habla de los últimos días de su hermana

Al recordar sus últimos momentos, Stella aseguró que Dolly estaba tranquila. La cantante murió a los 80 años el 25 de agosto, en un hospital de Nashville, Tennessee.

“Sé que estaba en paz”, dijo. “Siempre lo notaba con solo mirarla a la cara, incluso si no la había visto en meses”, insistió.

La cercanía entre ambas hermanas permitía que Stella reconociera cómo se sentía Dolly con tan solo observarla. Incluso cuando estaban separadas, podía notar su estado de ánimo mediante videollamadas o fotografías.

Dolly Parton Captura de Pantalla YT yourdisneyguide

“A través de la cámara, podía saber si estaba herida, enojada, feliz, triste o se sentía mal. Se le notaba. Era mi hermana. Éramos una familia muy unida. Ella sabía a dónde iba. No iba a ningún mal, iba a estar con mamá y papá. Sin duda, estaba preparada”, sentenció.

La noticia de la muerte de la cantante fue comunicada por Bryan Seaver, sobrino de la cantante, mediante un video difundido en la cuenta oficial de Instagram de Dolly Parton.