Por presión política: Universal consideraría no lanzar el polémico documental de Elon Musk

De acuerdo con un reporte exclusivo de The Hollywood Reporter, Universal Pictures estaría congelando sus planes para estrenar en el mercado internacional el ambicioso y polémico documental sobre Elon Musk, esto luego de haber sido aclamado en el pasado Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie durante cinco minutos.

La decisión de Universal estaría viéndose presionada ante una posible represión política ante las regulaciones de Estados Unidos y las situaciones que han vivido otros medios de comunicación en los últimos años durante el mandato de Donald Trump, pero especialmente por la relación de Musk con Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La FCC es la que controla las licencias corporativas de los grandes medios de comunicación, pero también la que establece sanciones.

La producción, de cuatro horas de duración, aborda aspectos sumamente explosivos sobre el magnate, desde su relación con sus exparejas y su comportamiento con ellas y sus respectivos hijos, así como señalamientos de Geoffrey Hinton —considerado el padrino de la inteligencia artificial—, quien sugiere que Musk podría haber utilizado su posición en DOGE para recolectar datos y utilizarlos para influir a favor de Donald Trump en las próximas elecciones.

La sombra de la autocensura bajo la administración Trump en los medios

El posible freno al documental de Musk no es un hecho aislado, sino que se suma a una reciente ola de cautela y autocensura corporativa dentro de los medios de comunicación.

Recientemente casos como ABC News y Paramount / CBS News desembolsaron sumas millonarias para cerrar demandas judiciales con la administración actual. Empresas como Amazon también han dado un paso atrás en proyectos de alto perfil, cancelando el lanzamiento de producciones como Artificial al establecer alianzas con firmas clave del ecosistema tecnológico como OpenAI.

La distribución independiente del documental Musk sigue adelante en Estados Unidos a cargo de Bleecker Street, pero a nivel global el papel le correspondía a Universal.

A la espera de la decisión final, si Universal no procede con la distribución, The Hollywood Reporter señala que la empresa tendría que indemnizar a Alex Gibney y permitirle encontrar una nueva distribuidora global.