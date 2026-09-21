Placebo anuncia conciertos en México: fechas, ciudades y cuándo comprar boletos

Placebo tiene buenas noticias para todos sus fans en México, ya que el dueto estará de regreso en nuestro país para celebrar sus 30 años de carrera con su álbum homónimo, así como Without You I’m Nothing con dos conciertos.

Si eres fan de Placebo, entonces aquí te contamos todos los detalles de las próximas presentaciones que darán en México, que sin duda serán muy especiales para todos sus seguidores que los han seguido por varios años.

Cortesía: Placebo.

¿Cuándo y dónde se presentará Placebo en México?

Te contamos que esta mañana Placebo dio a conocer que llevarán su gira de 30 aniversario a Latinoamérica y México no se podía quedar fuera de este importante tour de la agrupación.

Anota las fechas porque Placebo reveló que pisarán Monterrey y Guadalajara para presentar su más reciente tour. Aquí te dejamos las fechas y recintos en los que se presentarán.

16 de marzo en Auditorio Telmex en Guadalajara

19 de marzo en Auditorio Banamex en Monterrey

Placebo

¿Placebo no visitará la Ciudad de México?

Tras darse a conocer que Placebo no añadió a sus fechas un concierto para la Ciudad de México, sus fans se preguntan la razón.

Y aunque la banda aún no revela la razón por la que no incluyeron a la CDMX dentro de sus shows, algunos han empezado a especular que se podrían presentar en el Vive Latino 2027, ya que los días en los que estarán en México coinciden con las fechas en las que se realizará el festival.

¿Cuándo comprar boletos para ver a Placebo en México?

Habrá varios días en los que podrás conseguir tus boletos para ver a Placebo en alguno de los conciertos que darán en México. La primera fecha será en la preventa para fans para la cual te deberás de registrar en este link.

Toma en cuenta que la preventa se realizará este 22 de septiembre a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, la preventa se llevará a cabo el 23 de septiembre a las 11:00 AM en Ticketmaster y solo podrán tener acceso a ella quienes compren sus entradas con alguna tarjeta Banamex.

Finalmente, el 24 de septiembre a las 11:00 AM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual podrás comprar tus entradas con cualquier tarjeta.

Hasta el momento Ticketmaster no ha compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos de Placebo en México.