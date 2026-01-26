El pingüino de Werner Herzog que conquistó las redes… y llegó hasta la Casa Blanca

El cineasta alemán Werner Herzog se mostró fascinado por el revuelo que está causando en las redes sociales la imagen de un pingüino solitario que filmó hace más de 20 años, y que ha inspirado a la Casa Blanca.

La escena, extraída del documental Encuentros en el fin del mundo, de 2007, capta “la fascinación y la imaginación de tanta gente”, afirmó Herzog en un vídeo publicado en la plataforma Instagram.

El fenómeno ha llegado incluso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en vista de que el Gobierno estadunidense publicó en la plataforma X una imagen generada por IA de Trump junto a un pingüino que lleva una bandera de EU.

Ambos se ven de espaldas y caminan por un desierto de hielo hacia las montañas. A lo lejos se ve una bandera de Groenlandia. No queda del todo claro qué quiere decir Trump con la imagen, entre otras cosas porque, como aclaran algunos usuarios en X, en Groenlandia no hay pingüinos.

En el fragmento del documental de Herzog, rodado en la Antártida, se ve a un pingüino que no camina con sus congéneres hacia el agua o de vuelta a la colonia, sino que se dirige solo hacia las lejanas montañas. “But why?”, ¿por qué?, pregunta Herzog con insistencia, acompañado de una música melancólica y dramática.

Herzog, de 83 años, y galardonado en numerosas ocasiones por sus obras (Nosferatu y Fitzcarraldo), indicó que utilizó deliberadamente el recurso estilístico de la voz tenebrosa.

Y fue interesante lo que sucedió después: que empezamos a sentir empatía por el pingüino” que se aparta del grupo hacia una muerte segura, explicó Herzog en el vídeo de Instagram, que colgó hace un par de días.

No hay una respuesta clara a la pregunta de por qué este fragmento es tan popular desde hace días. Los usuarios de las redes sociales admiran al pingüino por su determinación y su actitud de seguir su camino, incluso cuando lo acecha la muerte.

