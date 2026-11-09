¿Habrá reencuentro? Alfonso Herrera habla sobre el 25 aniversario de Amar te duele

¡La nostalgia está de regreso! A 25 años de su estreno, Amar te duele, una de las películas mexicanas más emblemáticas de principios de los años 2000, volverá a la pantalla grande con una función especial que promete reunir a parte del elenco que conquistó a toda una generación.

Amar te duele celebrará 25 años con una función especial en Guadalajara

La noticia fue compartida por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y el Auditorio Telmex, recintos que anunciaron que la cinta dirigida por Fernando Sariñana será la encargada de inaugurar la edición número 42 del encuentro cinematográfico. La proyección se realizará el próximo 6 de marzo de 2027, a las 19:30 horas, en el Auditorio Telmex.

A 25 años de su estreno, Amar te duele volverá a la pantalla grande para inaugurar el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2027. IG

Pero la sorpresa no termina ahí. A través de sus redes sociales, Alfonso Herrera, quien formó parte del elenco original, compartió un mensaje con el que confirmó que algunos de los integrantes de la producción estarán presentes en esta celebración, despertando las expectativas sobre un posible reencuentro.

Qué nostalgia decirlo en voz alta: 25 años de Amar te duele. Este 6 de marzo, Amar te duele vuelve a la pantalla grande para inaugurar el FICG42. Ahí estaremos varios de los que hicimos la película, con ganas de verla otra vez con ustedes. Guadalajara, ahí nos vemos”, escribió el actor.

¿Quiénes podrían reunirse por los 25 años de Amar te duele?

Aunque no se han revelado los nombres de todos los integrantes que asistirán, sus palabras fueron suficientes para despertar la ilusión de los seguidores que esperan volver a ver juntos a los protagonistas de esta historia.

Alfonso Herrera compartió su emoción por el aniversario de Amar te duele y anunció que regresará a Guadalajara junto con otros integrantes del equipo que dio vida a esta película. Captura de pantalla

Estrenada en noviembre de 2002, la película contó con un elenco encabezado por Martha Higareda y Luis Fernando Peña, quienes dieron vida a Renata y Ulises, respectivamente. La producción también reunió a Ximena Sariñana, Armando Hernández y Alfonso Herrera, entre otros talentos que encontraron en este proyecto uno de los trabajos más recordados de sus carreras.

La posibilidad de que algunos de ellos compartan nuevamente un mismo espacio resulta especialmente significativa, pues la cinta se convirtió en un referente del cine mexicano juvenil y marcó a una generación que todavía recuerda sus diálogos, personajes y escenas más emotivas.

Para Alfonso Herrera, quien interpretó a Francisco, esta celebración representa también una oportunidad para reencontrarse con una etapa importante de su trayectoria artística.

Alfonso Herrera recordó con cariño su participación en Amar te duele, una de las películas mexicanas más recordadas de los años 2000 IMDb

El actor ha construido una carrera internacional en cine, televisión y teatro, pero su participación en esta película continúa siendo uno de los proyectos que el público suele relacionar con sus primeros años frente a las cámaras.

¿Por qué Amar te duele marcó al cine mexicano?

Dirigida por Fernando Sariñana y escrita por Carolina Rivera, Amar te duele cuenta la historia de Ulises, un joven de origen humilde que se enamora de Renata, una adolescente perteneciente a una familia acomodada.

El amor, las diferencias sociales y la discriminación hicieron de Amar te duele una historia que trascendió generaciones. IG gemagaroa

Aunque ambos intentan vivir su romance sin importar las diferencias que los separan, pronto descubren que los prejuicios de sus respectivos círculos sociales se convierten en uno de los principales obstáculos para estar juntos.

Más allá de su historia sentimental, la película abordó temas como el clasismo, la discriminación y las desigualdades económicas, cuestiones que siguen generando conversación más de dos décadas después de su estreno.

Su impacto también se reflejó en la taquilla, donde superó el millón de espectadores, además de obtener reconocimientos en las Diosas de Plata de 2003, con premios para Martha Higareda y Armando Hernández.

¿Cuándo y dónde será el reencuentro de Amar te duele?

La función especial se llevará a cabo el 6 de marzo de 2027 en el Auditorio Telmex, como parte de la ceremonia inaugural del FICG 42, que se celebrará del 6 al 13 de marzo en Guadalajara y tendrá a Panamá como país invitado de honor.

Su 25 aniversario será celebrado con una función especial y un posible reencuentro de algunos de sus protagonistas. IMDb

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Por ahora, la expectativa está puesta en conocer qué actores acompañarán esta proyección y si Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Ximena Sariñana y Armando Hernández también formarán parte de la celebración.