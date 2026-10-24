¿Peso Pluma tiene nueva novia? Esto se sabe sobre su supuesto romance

Peso Pluma vuelve a dar de qué hablar, esta vez por su presencia en los Premios Billboard y los rumores sobre una posible nueva relación sentimental. El cantante de corridos tumbados ha despertado la curiosidad de sus seguidores ante la posibilidad de que esté listo para abrir nuevamente su corazón.

Aunque el intérprete suele acaparar la atención por sus éxitos musicales, su vida amorosa también genera interés entre sus fans, quienes se preguntan cuál es su situación sentimental actual y si existe una nueva oportunidad para el amor.

Peso Pluma gana cuatro premios Billboard

La música de Peso Pluma continúa ganando terreno entre el público y sumando reconocimientos dentro de la industria. Una muestra de ello fue su participación en los Premios Billboard, donde obtuvo cuatro galardones tras recibir 17 nominaciones.

El cantante, conocido por temas como Ella Baila Sola, vivió una noche importante para su carrera, en la que su trabajo volvió a recibir reconocimiento. Sin embargo, lejos de los premios, su presencia en el evento también dio pie a las especulaciones sobre su vida sentimental.

¿Quién es la supuesta nueva novia de Peso Pluma?

Los rumores surgieron en Miami, donde el cantante estuvo presente con motivo de los Premios. De acuerdo con información compartida por la influencer Chamonic, Peso Pluma estaría saliendo con una joven originaria de Guadalajara.

Según esta versión, ambos llevarían alrededor de dos meses relacionados y ella incluso lo habría acompañado durante el evento.

La influencer también compartió algunas imágenes en las que aparece la joven, además de fotografías de momentos en los que se observan varias rosas, detalles que alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, hasta el momento, Peso Pluma no ha confirmado públicamente esta información ni ha hecho declaraciones en sus redes sociales sobre una posible nueva relación. Por ello, la identidad de la supuesta pareja y el estado de su vínculo sentimental continúan sin confirmación oficial.

Peso Pluma en el Foro Sol con su gira “Doble P Tour México” (2023). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Quiénes han sido las novias de Peso Pluma?

Entre las relaciones sentimentales más conocidas de Peso Pluma destaca la que mantuvo con Kenia Os. La pareja hizo pública su relación a principios de 2025 y, después de poco más de un año juntos, anunció su separación el 6 de junio de 2026.

Antes de este romance, el cantante también mantuvo una relación con la artista argentina Nicki Nicole. Ambos confirmaron su noviazgo en noviembre de 2023, pero su historia terminó en febrero de 2024.

Peso Pluma en el Foro Sol con su gira “Doble P Tour México” (2023). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que Peso Pluma haya comenzado una nueva relación. Mientras surgen versiones sobre una posible nueva novia, sus seguidores permanecen atentos a cualquier señal que permita aclarar si el cantante está nuevamente enamorado.