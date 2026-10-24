Cristian Castro y Javier ‘El Chicharito’ Hernández protagonizaron un divertido momento que llamó la atención de sus seguidores. Aunque pertenecen a mundos distintos, el cantante y el futbolista dejaron ver que existe una relación amistosa entre ellos, esta vez al compartir un pequeño momento musical.

Lo que comenzó como una interpretación improvisada de uno de los temas más conocidos de Cristian Castro terminó entre risas y comentarios de los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar al encuentro y hasta imaginaron lo que podrían hacer juntos.

Cristian Castro y Chicharito Hernández cantan juntos ‘Volcán’

A través de sus redes sociales, Cristian Castro compartió el momento en que comenzó a cantar “Volcán”, dejando ver que la canción formaba parte de su repertorio para compartir con sus seguidores.

En medio de la interpretación, el cantante invitó a Javier ‘El Chicharito’ Hernández a continuar con la estrofa: “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán…”, para que ambos siguieran cantando juntos.

Sin embargo, el momento terminó entre risas, pues el futbolista comenzó a reír y finalmente dejó que Cristian Castro continuara con la canción.

La escena mostró la espontaneidad de ambos famosos y regaló a sus seguidores un momento musical que pocos esperaban ver.

Reacciones de los usuarios al encuentro de Cristian Castro y Chicharito

El video provocó reacciones entre los seguidores, quienes destacaron la conexión y la buena relación que parecen tener el cantante y el futbolista, a pesar de dedicarse a profesiones muy diferentes.

Y en tan solo cinco horas, la publicación había conseguido poco más de 56 mil reacciones, de acuerdo con las cifras compartidas en el borrador original, y llamó la atención de quienes se sorprendieron al verlos compartir este momento.

Entre los comentarios, algunos usuarios destacaron que ambos parecían ofrecer un pequeño concierto improvisado. Otros incluso aprovecharon la ocasión para sugerir posibles colaboraciones musicales, como una en la que participaran Luis Miguel y Cristian Castro.

Chicharito Hernández también comparte un video con música de Cristian Castro

Esta no sería la única ocasión en que Javier ‘El Chicharito’ Hernández ha compartido contenido relacionado con la música de Cristian Castro.

También publicó en sus redes sociales un video con “Yo quería”, canción interpretada por el cantante mexicano. La publicación estuvo relacionada con su presencia en un concierto en el que se presentaron Carin León y Cristian Castro.

En el video se puede ver por un momento al delantero cantar al ritmo de la canción, una escena que refuerza que hay un gusto por sus canciones.

Así, Cristian Castro y Chicharito Hernández demostraron que las diferencias entre sus profesiones no impiden compartir gustos y pasar un buen rato.