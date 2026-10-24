"Mi Paloma": esposo de Altair Jarabo conmueve al recordar a su hija fallecida 

Frédéric García, esposo de la actriz Altair Jarabo, compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores. A dos meses de la muerte de su hija Paloma, el empresario francés recurrió a Instagram para recordarla en una fecha que, sin duda, tiene un significado especial para su familia en su cumpleaños número 24.

Con pocas palabras, García dejó ver cuánto sigue presente su hija en su vida. No hizo falta un texto largo para expresar lo que significaba para él.

Mi Paloma, hoy habrías cumplido 24 años. En mí para siempre, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, amigos y personas cercanas, quienes le dejaron mensajes de apoyo. Se trata de una de las primeras ocasiones en que el empresario se expresa públicamente sobre la muerte de Paloma, ocurrida en agosto, cuando tenía apenas 23 años.

Tanto él como Altair Jarabo han mantenido su vida familiar lejos de los reflectores durante este proceso. Por eso, el mensaje de Frédéric fue recibido con especial cariño por quienes han seguido la historia de la pareja

Frédéric García recibe mensajes de apoyo tras recordar a su hija

La publicación del empresario no tardó en llenarse de comentarios de personas que quisieron acompañarlo en una fecha tan significativa. Entre quienes reaccionaron estuvieron algunas actrices mexicanas, que le hicieron llegar palabras de cariño.

Michelle Ramaglia expresó su solidaridad con un mensaje breve: "Lo siento en el alma, un abrazo fuerte".

La publicación del empresario no tardó en llenarse de comentarios de personas que quisieron acompañarlo en una fecha tan significativa. IG altairjarabo

Por su parte, Claudia Godínez también se hizo presente y le escribió: "El abrazo más grande del mundo para ti Fred".

Otros comentarios recordaron a Paloma con afecto y compartieron palabras para su familia. "Una chica maravillosa. Nunca terminaremos de entender el misterio que encierra la vida y sus destinos entrelazados. Mi cariño más profundo para ustedes", se lee en una de las respuestas.

Aunque Frédéric no dio más detalles sobre cómo ha vivido estos meses, su publicación permitió conocer un poco de lo que representa para él la ausencia de su hija. Eligió recordar su cumpleaños con una frase personal, sin entrar en explicaciones sobre lo ocurrido.

Altair Jarabo pidió respeto ante el difícil momento familiar

A finales de septiembre, Altair Jarabo también habló brevemente sobre la situación que atravesaba su familia. La actriz pidió a los medios de comunicación respeto y empatía, pues tanto ella como su esposo estaban pasando por un momento complicado.

"Estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos de igual manera que sea con discreción", expresó entonces la intérprete.

Desde que se dio a conocer la muerte de Paloma, la pareja ha optado por manejar el duelo en privado. No han compartido públicamente detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y han pedido que se respete ese espacio familiar.

Altair Jarabo y Frédéric García se casaron en 2021 en París, Francia. Desde entonces, han mantenido una relación discreta, con pocas revelaciones sobre su vida personal.

A finales de septiembre, Altair Jarabo también habló brevemente sobre la situación que atravesaba su familia. Foto: Instagram Altair Jarabo

Mientras tanto, la actriz continúa con sus compromisos profesionales en México, donde participa en las grabaciones de la telenovela Te esperaba, en la que interpreta a una villana.

En medio de sus actividades, la pareja enfrenta una pérdida que ha preferido vivir lejos de la atención pública. El mensaje de Frédéric, sin embargo, mostró que el cumpleaños de Paloma sigue siendo una fecha importante para él.

"En mí para siempre" fue la frase con la que cerró su dedicatoria. Una manera breve de recordar a su hija y de compartir con quienes lo siguen que, aunque ya no esté físicamente, su recuerdo permanece presente.