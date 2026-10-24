"Vuela alto, tío": David Velasco, de Porter, confirma la muerte de su tío tras su desaparición

La búsqueda del tío de David Velasco, vocalista de la banda mexicana Porter, terminó con una noticia dolorosa. El cantante confirmó que Héctor, su familiar, fue localizado sin vida, después de pedir ayuda a sus seguidores y usuarios de redes sociales para dar con su paradero.

El músico había compartido la ficha de búsqueda apenas un día antes, con la esperanza de que alguien pudiera aportar información que ayudara a encontrarlo. Sin embargo, este 24 de octubre dio a conocer que su tío había fallecido y dedicó unas palabras para despedirse de él.

A través de una publicación en Facebook, David agradeció a todas las personas que difundieron la información, así como a quienes se sumaron con oraciones y buenos deseos durante las horas de incertidumbre.

David Velasco confirma la muerte de su tío Héctor

El 23 de octubre de 2026, el vocalista de Porter recurrió a sus redes sociales para compartir la ficha de búsqueda de su tío Héctor González. En el mensaje explicó que había desaparecido cuando regresaba de Lagos de Moreno, Jalisco, y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a compartir la información.

La publicación se difundió entre sus seguidores y otras personas que se sumaron a las labores para localizarlo. No obstante, al día siguiente, David volvió a sus redes para comunicar el desenlace de la búsqueda.

Muchísimas gracias de corazón a todas y todos por compartir la ficha de búsqueda de mi tío HÉCTOR. Muchísimas gracias por sus oraciones y buenos deseos. Afortunadamente ya fue LOCALIZADO, pero ya se encuentra en los brazos de NUESTRO SEÑOR PADRE. ¡Vuela alto tío! ¡Te queremos y te querremos por siempre! Descansa en Paz, escribió.

Con estas palabras, el cantante confirmó la muerte de su familiar y se despidió de él públicamente. Hasta el momento, no ha compartido más información sobre las circunstancias en las que fue localizado ni sobre las causas de su fallecimiento.

Seguidores de Porter envían condolencias al cantante

Después de conocer la noticia, seguidores y usuarios de redes sociales dejaron mensajes de apoyo para David Velasco y su familia. Muchos le enviaron abrazos, expresaron sus condolencias y le desearon fuerza para afrontar la pérdida de su tío.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como "Abrazo fuerte David, lo lamento mucho", "Un abrazo para ti y tu familia. Dios lo reciba en su reino" y "Mucha fuerza David, de todo corazón para ti y tu familia".

Otros usuarios también recordaron a Héctor con palabras de despedida y expresaron sus deseos de que descanse en paz. Las muestras de cariño llegaron después de que el músico agradeciera públicamente a quienes se tomaron el tiempo de compartir la ficha de búsqueda.

Después de conocer la noticia, seguidores y usuarios de redes sociales dejaron mensajes de apoyo para David Velasco y su familia. Foto de IG: David Velasco

Por ahora, David Velasco no ha dado más detalles sobre lo ocurrido con su tío. El cantante tampoco ha informado si habrá alguna ceremonia para despedirlo, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización que decida compartir.

Mientras tanto, su mensaje deja claro el agradecimiento hacia quienes acompañaron a su familia durante la búsqueda y el cariño con el que recuerda a Héctor: "Te queremos y te querremos por siempre".