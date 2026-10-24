Darana Álvarez encuentra en "Chicas tristes" su primer protagónico con una cinta multipremiada

La cinta mexicana Chicas tristes, que marca el debut de Fernanda Tovar como directora y de la joven actriz Darana Álvarez en su primer protagónico, ha llegado a las pantallas mexicanas tras un recorrido de reconocimientos internacionales: ganó el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional de la sección Generation en la Berlinale 2026, el Premio del Jurado a Mejor Película en Cartagena y los premios a Mejor Dirección Latinoamericana, Mejor Guion y Mejor Actriz en Lima, este último compartido por Darana y su compañera en escena, Rocío Guzmán.

En entrevista para Excélsior, Darana Álvarez explica que detrás de esos resultados existió un proceso que la llevó a interiorizar y empatizar con su personaje, Paula, una nadadora adolescente que enfrenta las consecuencias de una agresión sexual, un papel que exigía confianza en la directora y en el equipo, y afortunadamente encontró un espacio donde podía aprender, proponer y mostrarse vulnerable.

Las dos tuvimos muchas primeras veces en esa ocasión. Creo que Fernanda Tovar es la directora que conozco que mejor sabe dirigir actores, porque nos entiende. Como actor se agradece muchísimo que un director sepa expresarte lo que quiere generar en ti y que sepa guiarte por el camino que quiere para llegar a lo que quiere lograr en ti como persona y como personaje”.

Darana Álvarez y el reto de su primer protagónico Yconic

Esta semana, en el 24º Festival Internacional de Cine de Morelia, la cinta le dio a Tovar el Premio Casa Wabi–Escine para la directora o director de una ópera prima. El reconocimiento incluye una residencia artística de cinco semanas en Puerto Escondido, Oaxaca, lo que sigue construyendo un camino de críticas positivas para todo el equipo.

Darana recuerda que la atención de Tovar hacia sus actrices comenzó por conocerlas y entender cómo construían sus personajes. Esa cercanía les permitió conversar sobre las escenas y expresar aquello que les generaba dudas.

Fer (Tovar) se dio a la tarea de conocernos muy bien, de conocer nuestro proceso en la creación de personaje, y eso hizo que supiera comunicarnos las ideas y que supiera expresarnos qué no se veía bien y por qué, y cuáles eran las emociones que quería generar. También nos hizo sentir muy cómodas respecto a nosotras comunicarle a ella lo que no nos hacía sentir bien, lo que no sentíamos que iba acorde a nuestros personajes”.

La experiencia se convirtió en una creación compartida, con un equipo involucrado en la historia y su puesta en cámara.

Creo que esto se hizo un trabajo conjunto, que no se sentía como que nosotras estábamos trabajando para ella o para Colectivo Colmena, sino que todos estábamos en conjunto trabajando como compañeros para sacar adelante un proyecto que a todos nos movía y a todos nos enternecía mucho”.

Darana Álvarez y el reto de su primer protagónico Yconic

Aunque Chicas tristes representa su entrada al cine, la relación de Darana con la actuación comenzó desde niña. Hija de una bailarina y un actor, creció entre obras, montajes y grabaciones. En casa bailaba, inventaba coreografías y representaba escenas de películas que le gustaban.

Mis papás siempre se dedicaron a cosas muy artísticas, mi mamá es bailarina, mi papá también es actor, y siempre me rodeé de un ambiente artístico muy fuerte. Nunca fue algo impuesto por mis papás, para nada, pero siempre los acompañaba a sus obras, a sus montajes, a sus grabaciones. Siento que es un mundo en el que crecí”.

Hoy estudia teatro y se concentra en el área de escritura, donde desarrolla dramaturgia y guion. A esa formación suma montajes escolares y clases de danza fuera de la carrera. Antes de encontrar esa combinación consideró entrar a la Facultad de Letras, hasta que un amigo le mostró una opción que reunía sus intereses.

Me gusta mucho escribir, entonces en algún momento consideré estudiar Letras, pero vi el plan de estudios y no me gustó. Gracias a un amigo mío descubrí que mi carrera tenía todo lo que me gustaba. Yo estoy en el área de escritura, escribo teatro y guion, entonces eso es algo que me apasiona muchísimo, pero sin alejarme demasiado de las artes escénicas”.

Antes de llegar a interpretar a Paula, hubo cerca de dos años de castings para proyectos en los que no fue elegida. Por eso, cuando habla de la fortuna de debutar con una película que ha recibido premios y reconocimiento, también recuerda el trabajo que precedió a esa oportunidad.

Fue mucha suerte que el primer casting en el que me quedé fuera para un proyecto tan hermoso, con tanto corazón, con gente tan increíble y tan talentosa. Creo que fue la mejor puerta de entrada para mí, porque al ser mi primer proyecto fue una gran oportunidad que fuera tan cuidado y tan amoroso, porque también me hizo sentir cómoda respecto a vulnerarme y a hacer mi trabajo de la mejor forma posible”.

Las audiciones que no se concretaron forman parte de ese aprendizaje, y reconoce en ellas una preparación que le permitió mejorar y llegar con más herramientas al encuentro con esta cinta que tantas retribuciones le ha dejado.

Estuve como dos años haciendo castings para muchísimas cosas en las que no quedé. Siento que sí fue suerte que a mi primer proyecto le fuera tan bien, pero también fue resultado de muchos años de trabajo y de estar intentando meterme al medio, mejorando en castings, mejorando en actuación. Quedar en un proyecto tan lindo también es resultado de todo el trabajo que hay detrás, en todos los proyectos en los que no te quedaste”.

Darana Álvarez y el reto de su primer protagónico Yconic

En Chicas tristes, Paula y La Maestra, interpretada por Rocío Guzmán, son dos amigas y nadadoras que se preparan para una competencia internacional. Una agresión durante una fiesta transforma su relación y las enfrenta a decisiones para las que no están preparadas. Para Darana Álvarez, la amistad es el centro desde el que se cuenta esa experiencia.

Siento que el corazón de la peli es la amistad. El tema que muchos pensarían que es el tema central de la película, que es el abuso, es más bien el evento detonador para hablarnos de qué pasa con estas dos amigas a partir de un evento de violencia que sucede con una de ellas”.

La actriz destaca la atención que la historia presta a la vida que rodea a Paula: sus aspiraciones deportivas, su familia y los vínculos que cambian después de la agresión. Ahí encuentra una de las aportaciones de la mirada de Fernanda Tovar.

Es una historia que se cuenta más desde la ternura. Fer Tovar dice mucho que no es una historia de lo que te mata, sino de lo que te hace seguir con vida. Esta historia es de qué pasa alrededor de la persona que sufre un abuso, qué pasa con sus relaciones, qué pasa con sus sueños, qué pasa con su familia, el ecosistema social del que se rodea esta persona”.

Darana Álvarez y el reto de su primer protagónico Yconic

Ese enfoque también permite hablar sobre los tiempos de cada persona para comprender lo ocurrido y sobre las dificultades que puede enfrentar al intentar contarlo.

Siento que habla de recuperar esta humanidad y dejar de estigmatizar a las víctimas como solamente víctimas. Hay muchísimos otros factores que hacen que las víctimas no se sientan cómodas para hablar de esta violencia”.

El recorrido internacional de la cinta le ha permitido comprobar que la relación entre las protagonistas conecta con públicos de países distintos. Esa respuesta le provoca alegría, aunque también le ha mostrado lo cercanas que resultan las experiencias de violencia para muchas personas.

Ha sido muy bonito que gente de países tan diversos se identifique con la película. La esencia de la película es el corazón de la amistad y aborda la amistad que existe en todos lados. El amor que sientes por tus amigos es igual de fuerte aquí y en China”.

Pero también creo que ha sido algo muy fuerte ver que en todos lados es tan normalizado y tan constante este tema de la violencia. Que personas, en especial mujeres de todo el mundo, hayan tenido experiencias tan cercanas a este tipo de violencia es muy fuerte y creo que es una conversación que vale la pena seguir teniendo”.

Darana Álvarez y el reto de su primer protagónico Yconic

Después de su primer protagónico, reconoce cambios en su manera de trabajar frente a la cámara y de acercarse a nuevas audiciones. Construir a Paula le enseñó a profundizar en un personaje y a explorar cómo expresa, o contiene, la risa, el llanto y otras emociones.

Aprender todo lo que aprendí durante el rodaje me ha ayudado mucho en el proceso de casting, en cuestión de actuación para cámara; me ha servido muchísimo y ha sido de mucho provecho para otros proyectos. Aprender a crear un personaje con tal profundidad me ayudó a entender qué tengo que comprender de los personajes en siguientes proyectos”.

Conserva a las personas con las que compartió esa primera experiencia. Al hablar de lo que se lleva de Chicas tristes, vuelve al cariño que encontró durante la filmación y que reconoce en la película terminada.

Me llevo a toda la gente que conocí durante este tiempo y que ha permanecido en mi vida después del rodaje. Al final, la amistad y el cariño que existen durante un rodaje sí quedan plasmados en el resultado final y es algo que el público siente mucho”.