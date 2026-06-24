¡Llama a tus amigos! Dulce Princesa y Marceline de 'Hora de Aventura' tendrán su serie

Hora de Aventura volverá a expandir su universo con una nueva serie centrada en dos de sus personajes más queridos: Dulce Princesa y Marceline, la Reina Vampiro.

El nuevo spin-off se titulará Adventure Time: Bubblegum and Marceline y recibió un encargo directo de 10 episodios por parte de HBO Max. El anuncio fue realizado durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, como parte de una presentación de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe.

La serie será producida en colaboración con Cartoon Network Studios y contará con Adam Muto, veterano de la franquicia y ganador del Emmy, como showrunner y productor ejecutivo.

¿De qué tratará Adventure Time: Bubblegum and Marceline?

De acuerdo con la primera sinopsis compartida por Variety, la nueva serie seguirá a Dulce Princesa y Marceline mientras viajan por los confines de Ooo, donde se encontrarán con rostros conocidos y nuevos peligros.

Dulce Princesa y Marceline Warner

El proyecto apunta a una narrativa más amplia, pensada para desarrollarse a lo largo de varios episodios y posiblemente varias temporadas. Esto la acerca más a lo que ocurrió con Adventure Time: Fionna and Cake, y no tanto a un formato de historias aisladas.

Para los fans, el anuncio era cuestión de tiempo. Bubblegum y Marceline han sido parte central del corazón emocional de Hora de Aventura, especialmente desde que su relación fue confirmada en el final de la serie original.

Bubblegum y Marceline por fin tendrán el centro de la historia

La relación entre la Princesa Bubblegum y Marceline fue durante años una de las más comentadas por los seguidores de Hora de Aventura.

Aunque la serie original jugó durante mucho tiempo con pistas, recuerdos compartidos y una tensión emocional evidente entre ambas, fue hasta el final de la décima temporada cuando su vínculo se confirmó con un beso.

Ese momento fue celebrado por muchos fans LGBTQ+, pues representó una confirmación importante dentro de una serie animada con una enorme audiencia joven.

Princesa Chicle y Marceline tendrán una serie Especial

Desde entonces, la pareja, conocida por el fandom como Bubbline, se convirtió en una de las relaciones más queridas de la franquicia. Su presencia en Adventure Time: Distant Lands, especialmente en el especial Obsidian, también ayudó a explorar parte de su pasado y de su dinámica como pareja.

Adam Muto regresa al universo de Hora de Aventura

El regreso de Adam Muto es una de las señales más importantes para los fans.

Muto fue una figura clave en la serie original y también estuvo detrás de proyectos derivados como Adventure Time: Distant Lands y Fionna and Cake. Su continuidad permite que el nuevo spin-off mantenga una conexión directa con el tono, el humor y la sensibilidad emocional del universo creado por Pendleton Ward.

“Siguiendo la línea de Fionna y Cake, me entusiasma que la próxima serie de Hora de Aventura cuente con dos de mis personajes favoritos: Dulce Princesa y Marceline”, expresó Muto. “Ha sido una oportunidad fantástica para reencontrarme con viejos amigos y expandir el universo de Hora de Aventura”.

Además de Muto, la serie tendrá como productores ejecutivos a Fred Seibert, productor histórico de la franquicia, y Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna-Barbera Studios Europe.

Adam Muto regresa al mundo de Hora de Aventura Especial

HBO Max sigue apostando por Adventure Time

El anuncio confirma que HBO Max quiere mantener vivo el universo de Adventure Time después del éxito de Distant Lands y Fionna and Cake.

Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de comedia de HBO y HBO Max, celebró el regreso de la franquicia y destacó el trabajo de Adam Muto.

“Estamos ansiosos por ver adónde nos lleva la desbordante imaginación de Adam en esta nueva serie. Es un verdadero placer embarcarnos en otra aventura de Hora de Aventura con nuestros amigos y socios de Cartoon Network Studios”, dijo.

Sam Register también destacó el lugar que la franquicia sigue ocupando dentro de la animación.

“Hora de Aventura sigue siendo uno de los mundos más ingeniosos y queridos de la animación. Junto con nuestros socios de HBO Max, estamos encantados de seguir expandiendo ese universo con Adam y su increíblemente talentoso equipo”, señaló.

¿Cuándo se estrena Adventure Time: Bubblegum and Marceline?

Por ahora, HBO Max no ha anunciado una fecha de estreno para Adventure Time: Bubblegum and Marceline.

De acuerdo con los primeros reportes, el proyecto recibió luz verde hace aproximadamente dos meses y actualmente se encuentra en fase de escritura. Esto significa que todavía falta tiempo para ver un tráiler, imágenes finales o una ventana de lanzamiento.

Lo que sí se sabe es que la serie tendrá 10 episodios y que seguirá expandiendo el mundo de Ooo con dos personajes que los fans llevaban años pidiendo como protagonistas.

bgpa