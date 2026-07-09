Pepillo Origel se burla de Pedro Sola tras controversia por sus declaraciones sobre los perros

La polémica que rodea a Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros, sigue dando de qué hablar. Ahora fue Juan José "Pepillo" Origel quien reaccionó al tema con una publicación en redes sociales que muchos usuarios interpretaron como una clara indirecta hacia su excompañero de Ventaneando.

Aunque el conductor no mencionó directamente a Pedro Sola, su mensaje desató una ola de comentarios entre internautas, quienes relacionaron la publicación con las recientes críticas que enfrenta el presentador.

Pedro Sola, conductor. Especial

¿Qué originó la polémica de Pedro Sola?

La controversia comenzó luego de que Pedro Sola expresara su rechazo a que las personas lleven a sus mascotas a restaurantes, supermercados y otros establecimientos. Durante la conversación aseguró que no soporta ver perros en esos lugares y lanzó un comentario sobre "aventarles una carne envenenada", una frase que rápidamente generó indignación.

El conductor ofreció disculpas públicas y aclaró que nunca habló de manera literal ni tiene intención de hacer daño a los animales. Sin embargo, sus palabras ya habían provocado una fuerte reacción en redes sociales.

¿Qué publicó Pepillo Origel?

En medio de la discusión, Pepillo Origel compartió una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje en el que hizo referencia a sus perros, Tom y Jerry.

¡Vámonos a chambear! Me iba a traer a Tom y a Jerry, pero no me los vayan a envenenar. Mejor los dejé guardados, no vaya a ser el diablo".

La publicación fue tomada por miles de usuarios como una burla dirigida a Pedro Sola, ya que hacía alusión al comentario que desató la controversia. En los comentarios, varios seguidores celebraron el sentido del humor de Origel y señalaron que la indirecta era evidente.

Pepillo Origel

¿Qué famosos criticaron las declaraciones de Pedro Sola?

Pepillo Origel no ha sido la única figura pública que reaccionó al tema. Desde que se viralizaron las declaraciones de Pedro Sola, artistas, conductores e influencers manifestaron su desacuerdo y recordaron la importancia del respeto hacia los animales.

Entre quienes expresaron su postura se encuentran Arturo Islas Allende, Ivonne Montero, Marcos Valdés, Mauricio Martínez, Lupita Jones, Carlos Bonavides, Apio Quijano, Aracely Arámbula, Eugenia Cauduro, María León, Niurka, Grettell Valdez, Mau Mancera, Montserrat Oliver, Wendy Guevara, Consuelo Duval, Daniel Valle, Jessica Segura y Luisito Comunica.

Pedrito Sola de Ventaneando

¿Qué dijeron algunos de los famosos?

Uno de los mensajes más contundentes fue el de Arturo Islas Allende, quien recordó el papel que desempeñan los perros en labores de rescate y pidió no normalizar expresiones relacionadas con la violencia hacia los animales.

Por su parte, Eugenia Cauduro señaló que cada persona puede tener una opinión distinta sobre las mascotas, pero consideró inaceptable promover comentarios que puedan interpretarse como una invitación al maltrato animal.

Apio Quijano calificó como preocupante que este tipo de expresiones se hagan en televisión, mientras que Mau Mancera compartió una conocida reflexión: "Mientras más conozco a las personas, más quiero a mis perros".

Luisito Comunica también se pronunció sobre el tema y consideró desafortunado que se hiciera una broma relacionada con envenenar perros, recordando que se trata de una realidad que ha afectado a muchas familias que han perdido a sus mascotas por este tipo de actos.