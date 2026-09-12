Adamari López vuelve a ser víctima de la IA: “Me entristece muchísimo”

La actriz y presentadora de televisión Adamari López volvió a ser víctima de la inteligencia artificial (IA) luego de que comenzaran a circular en redes sociales videos falsos en los que supuestamente denuncia a inmigrantes que trabajaban con ella.

Ante esta situación, la conductora decidió hablar del tema y aclarar que nunca ha denunciado a nadie ante las autoridades, además de expresar su preocupación por el uso de su imagen y su voz para difundir información falsa.

Y es que esta no es la primera vez que Adamari López enfrenta una suplantación con IA. En ocasiones anteriores, también ha tenido que salir a desmentir contenidos que circulan y que utilizan su imagen sin autorización.

Adamari López explica que es víctima de IA

A través del programa Desiguales transmitido en Univision, del que es conductora junto con Amara La Negra, Karina Banda, Migbelis Castellanos y Charytín Goyco, Adamari López habló sobre los recientes videos falsos que utilizan su imagen y su voz.

“Mira, han salido varios videos donde se dice que yo denuncie a inmigrantes que trabajaban conmigo, que es totalmente falso. Yo no he denunciado a nadie nunca ante las autoridades, pero me parece súper delicado porque en un momento en donde estamos viviendo tanta incertidumbre, precisamente para todos estos inmigrantes que viven en los Estados Unidos y para una comunidad para la que yo trabajo y que una vez más se utilice mi imagen, mi voz en videos que son falsos, me entristece muchísimo”, explicó.

La actriz señaló que le preocupa especialmente que este tipo de contenido pueda generar confusión entre una comunidad que actualmente vive momentos de incertidumbre.

Adamari López no descarta acciones legales

Ante la constante situación a la que se ha enfrentado, la conductora puntualizó que ya analiza la posibilidad de tomar acciones legales contra quienes utilizan su imagen y voz para crear este tipo de contenidos.

“Quisiera tomar acciones legales y estoy informándome al respecto porque esto es algo que están haciendo constantemente conmigo. No están hablando de un chismecito de que si salí con alguien o una cosa que no tiene importancia… están hablando de denunciar a nuestra comunidad”, contó.

De esta manera, Adamari dejó claro que el problema va más allá de un simple rumor, pues considera que los videos pueden tener consecuencias al presentar como verdaderas declaraciones que nunca realizó.

Adamari López conductora del programa ¿Quién Caera? durante la presentación de la nueva programación de la barra prime time "El 5 Show". Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Adamari López ha sido suplantada con inteligencia artificial

Desde enero de 2025, la actriz ha enfrentado en diferentes ocasiones la circulación de videos falsos creados con inteligencia artificial en redes sociales, por lo que ha tenido que aclarar públicamente que no se trata de contenido real.

Uno de estos casos ocurrió cuando comenzó a circular un contenido en el que supuestamente Adamari López hablaba mal de la Selección Mexicana. Ante la difusión del contenido, la conductora tuvo que aclarar que se trataba de una suplantación.

Por ello, las conductoras de Desiguales y Adamari consideran fundamental revisar que las cuentas sean oficiales antes de creer o compartir información en redes sociales.

Adamari López en la alfombra roja por el estreno de la serie "El Señor de los Cielos". Foto: Cuartoscuro.com / Fotógrafo Especial

Actualmente, en distintas plataformas es posible encontrar una gran cantidad de contenido creado o manipulado con inteligencia artificial. Por ello, antes de dar por cierta una declaración atribuida a una celebridad, es importante verificar quién publicó el video, cuál es la cuenta de origen y si existe alguna confirmación en los perfiles oficiales de la persona involucrada.