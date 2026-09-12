El K-Pop se apodera de Toronto

No es una noche cualquiera, tampoco una común en la que Lisa, cantante de BLACKPINK pero ahora también una solista consolidada, está reluciente para dar un show, un espectáculo. Esta es una noche en la que llegaba para mostrar cómo transcurrió un año de su vida mientras trabajaba fuera de BLACKPINK.

La cantante apareció, con esos ojos grandes y rostro tierno en Toronto, con el abdomen descubierto entre un top corto y un cinturón que marcaba la mitad de su vientre. El conjunto café, de textura aterciopelada y vestido largo, contrastaba con unos guantes negros que le cubrían los brazos, mientras su cabello caía en una coleta relajada, con rizos y fleco, pero detrás de esa figura esbelta, agraciada, y dulce hay también altibajos, y eso es lo que mostrará su documental en todo el mundo después de su estreno en Canadá.

Ese periodo quedó registrado por la directora Sue Kim, el documental que tuvo ayer su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), con una función programada a las 21:30 horas en el Roy Thomson Hall. Ahí la directora Kim no llegó con una historia completamente escrita: decidió acompañar a Lisa durante sus actividades y observar qué sucedía conforme avanzaba el año.

Lalisa Manobal con la directora Sue Kim en la premier del documental "Always Lalisa" Getty Images via AFP

El resultado, explica, terminó mostrando una faceta que incluso ella misma descubrió mientras filmaba, contó a uno de los medios con los que platicó.

“Cuando comienzo una película, nunca sé qué voy a filmar. Es cine de observación: te presentas cada día, es observacional, vives con ellos, más o menos, y ves qué va a pasar”, explicó Kim a etalk.

Esa forma de trabajar permitió que la cámara permaneciera cerca de Lisa mientras desarrollaba sus proyectos individuales, sin que la directora supiera desde el principio cuáles serían los momentos que terminarían definiendo la película.

En ese recorrido aparecieron obstáculos que tropiezos que Lisa tuvo que enfrentar mientras construía su carrera fuera de la dinámica de BLACKPINK. La directora observó qué hacía después de cada uno de ellos y encontró una característica que terminó siendo central para el documental: su capacidad para recuperarse y continuar. No fue una conclusión planteada antes del rodaje, sino algo que Kim dice haber descubierto mientras permanecía junto a ella durante ese año.

“Creo que ella misma se sorprendió por su resiliencia. Hubo muchas cosas, muchos obstáculos que encontró en este camino, pero fue capaz de levantarse y volver a subirse al caballo. También descubrió que amaba esta nueva libertad que encontró en su nueva vida. Se apoyó realmente en ella y puedes verla florecer en la película”, contó la directora al mismo medio canadiense.

Nervios, Lisa se detuvo a charlar unos minutos antes de entrar a la sala, pero también aprovechó para firmar algunos autógrafos, y posar para las cámaras con naturalidad, pero se sincera al micrófono.

“Es sobre mi vida, hacer una pausa del grupo y hacer mis cosas como solista. Y no puedo esperar para compartir esto con el mundo estoy emocionada pero también estoy muy muy nerviosa”, dijo Lisa a etalk.

La presencia de Sue Kim durante ese proceso también dependió de la confianza que consiguió establecer con ella. Lisa explicó que trabajar con la directora fue una experiencia positiva porque Kim procuraba que estuviera cómoda antes de comenzar a filmar y cuidaba las condiciones en las que se desarrollaba el rodaje. Esa relación fue especialmente importante para un documental construido desde la observación cotidiana y no únicamente desde entrevistas realizadas después de los acontecimientos.

Lalisa Manobal en la alfombra roja de su documental "Always Lalisa" Getty Images via AFP

“Trabajar con ella es increíble. Es muy cálida, me entiende, entiende todo de mí y siempre se asegura de que todo esté bien para que yo pueda filmar. Siempre crea un entorno cómodo para mí. Ha sido genial”, contó durante la entrevista.

Mientras Lisa desarrollaba su carrera individual, sus compañeras de BLACKPINK continuaron presentes en su vida cotidiana. La cantante explicó a E! News que Jisoo, Jennie y Rosé son como sus hermanas y su familia, y que, aunque cada una estuviera concentrada en sus actividades solistas, mantuvieron la comunicación. Incluso el estreno de Always Lalisa llegó a sus conversaciones: sus compañeras le escribieron para decirle que estaban esperando verla.

“Ellas son como mis hermanas, como mi familia. Por supuesto, aunque estemos haciendo todas nuestras cosas en solitario, seguimos escribiéndonos. Y aunque Always Lalisa va a salir pronto, me escribieron y me dijeron: ‘No podemos esperar para verla’”, relató.

La película llega así al TIFF después de seguir un periodo en el que Lisa trabajó en diferentes frentes de su carrera: su música como solista, sus presentaciones y su incursión como actriz.

Para Kim, llevar el documental a Toronto también tenía un significado particular. La directora ya había presentado una película en el festival y quería regresar con Lisa porque consideraba que el carácter internacional de TIFF correspondía con la dimensión de su carrera y con el público que la acompaña.

“No podía imaginar un mejor hogar para esta película que TIFF.

“Toronto es un increíble mercado cinematográfico global y, como dijiste, realmente abraza específicamente al cine asiático y a los personajes asiáticos. Ya había estado aquí con una película y tuve la experiencia más maravillosa con TIFF. La idea de volver aquí con Lisa estaba en lo más alto de nuestra lista”, explicó Kim a E! News.

Lisa, mientras tanto, ya tiene otro escenario preparado. Después del estreno de Always Lalisa, comenzará los ensayos para una residencia de cuatro conciertos en Las Vegas, donde continuará desarrollando su faceta como intérprete solista.

Las presentaciones están programadas para noviembre y la cantante decidió mantener en secreto lo que prepara para el público, aunque confirmó que los ensayos comenzarán próximamente.

“Estoy súper emocionada. Voy a comenzar los ensayos pronto. Serán cuatro shows, así que no puedo esperar para mostrar lo que tengo preparado”, dijo. cuando le preguntaron si habría grandes sorpresas, no adelantó detalles: “No puedo decirlo ahora, sólo tienen que esperar”.

Por ahora, el escenario es Toronto y la historia que Lisa pone frente al público es la de ese año que Sue Kim decidió observar sin saber exactamente qué encontraría.

Entre proyectos individuales, obstáculos, una nueva libertad y conversaciones que mantuvo con sus compañeras de BLACKPINK, Always Lalisa conserva el proceso que ocurrió mientras Lisa avanzaba por su cuenta. La directora llegó buscando observar qué sucedía; terminó encontrando una capacidad de recuperación que, según ella, también sorprendió a la propia cantante.