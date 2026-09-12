The Devil Wears Prada: “La evolución de la iglesia no se alinea con mis valores”

Antes de que la famosa película de Anne Hathaway y Meryl Streep existiera, The Devil Wears Prada era un título perteneciente a un grupo de metalcore que en un momento pensó que el nombre del libro de Lauren Weisberger se escuchaba bastante cool y que el mensaje se adaptaba perfectamente a los ideales con los que nació el grupo en 2005: no anteponer la superficialidad de lo material con la felicidad interna y espiritual.

La película se estrenó años después y el nombre tuvo una resonancia global, algo que ayudó al grupo de forma indirecta. Mike Hranica, vocalista, ha mencionado que le parece gracioso y hasta cierto punto ridículo el nombre de su banda; sin embargo, ya es una referencia dentro de la escena, una difícil de ignorar y de no atender en el Vans Warped Tour México.

Excélsior platicó con Mike, sobre su nuevo disco Flowers, el arraigo que muchos fans tienen a sus primeros discos Dear Love: A Beautiful Discord (2006), Plagues (2007) y With Roots Above and Branches Below (2009), y la forma en la que poco a poco se fueron quitando la etiqueta de ser una alineación de metalcore cristiano, justo como también lo han hecho Underoath, Emery y Norma Jean.

El disco Flowers es un ejemplo de la mejor composición en términos de coros para la banda Cortesía Wyatt Clough y Solid State Records

¿Qué tan especial es tocar en el Warped Tour siendo una banda que ya consolidó su sonido e identidad, y que ahora inspira a las nuevas generaciones?

Llevamos mucho tiempo en esto, nuestro primer Warped Tour fue en 2008.

Es increíble conseguir un lugar en estos festivales en Estados Unidos; el año pasado estuvimos en Orlando y hace un par de semanas tocamos en Montreal. Ciudad de México será una locura.

Es un honor y nos llena de humildad formar parte de la cultura e historia del festival, además, es grandioso cruzar la frontera hacia México.

Traer el Warped Tour a México parece un esfuerzo conjunto entre Kevin Lyman y las bandas que nunca se rindieron. ¿Qué representa esta expansión para ustedes y para la escena, considerando que han venido a México desde sus inicios?

Es algo que nos llena de humildad. Tocar en esta banda desde 2005 ha implicado muchos momentos difíciles.

Estar en el Warped Tour y formar parte de esa tradición habla de la longevidad de The Devil Wears Prada y de todo el trabajo duro de las distintas alineaciones.Desde que Daniel comenzó el grupo, hasta el esfuerzo que Jeremy y yo hacemos para representarlo de la mejor manera, junto con todo lo aportado por John.

El festival es un gran capítulo en nuestra historia; es increíble que esté de vuelta y que salga de Estados Unidos.

Pude ver su presentación en Long Beach y la recepción de las canciones de Flowers fue excelente. ¿Tienen planeado cambiar el setlist para la Ciudad de México o revelar algo de lo que van a tocar?

Hemos mantenido las mismas canciones para no complicarnos. Es difícil volar para estos shows; cuando fuimos a Montreal no teníamos nuestro bajo y tuvimos que pedir prestado el de Comeback Kid. John tuvo que armar su equipo de forma distinta porque su equipaje no llegó.

Por logística mantenemos el mismo repertorio, pero en la Ciudad de México tendremos un set más largo, así que añadiremos dos canciones. Será un poco diferente a lo de Long Beach, Montreal y Washington DC.

Sobre el tema Play the Old Shit, ¿cómo ves el apego que algunos fans todavía tienen hacia los primeros discos en comparación con el nuevo material?

Lo difícil es cuando la gente siente que tiene derecho a exigir algo sobre lo que hace el artista.

No criticamos ni guardamos rencor a quienes quieren escuchar Dogs Can Grow Beards All Over, Danger: Wildman o Hey John, u otras canciones viejas. Sin embargo, para quienes actúan como "guerreros del teclado" intentando dictar lo que debemos hacer artísticamente, existe cierto sentido de superioridad.

De eso trata Play the Old Shit, de la gente que se amarga y actúa como si mereciera algo que no. Me encanta tocar esa canción, es de mis favoritas en vivo y es muy honesta. La honestidad y la autenticidad son valores de los que la banda siempre se ha enorgullecido.

A nueve meses del lanzamiento de Flowers, ¿cómo ha evolucionado tu relación con este disco?

La adopción del material cambia. Tocar las canciones en vivo es uno de los factores más importantes en la relación de un artista con su obra.

Hicimos una gira estelar en Estados Unidos a principios de año con Four Year Strong y fue muy divertida, pero desde entonces no hemos tocado mucho. El año pasado estuvimos muy ocupados y este año quisimos bajar el ritmo para recargar energías.

La gira europea y el show de este fin de semana determinarán mi vínculo con la música hacia adelante. Tocar en vivo dicta la relación con los temas, y hasta el momento hemos tocado poco porque decidimos descansar y cuidar nuestra salud.

¿Dirías que Flowers es uno de los álbumes más catárticos que han hecho o cómo definirías esta etapa de la banda?

No sé si para mí sea el álbum más catártico, aunque probablemente Jeremy (DePoyster) respondería distinto.

Es cuestión de crear el material y darle seguimiento a lo que representa cada tema. Flowers es un ejemplo de nuestra mejor composición en términos de coros, con una perspectiva un poco más enfocada en el rock. En los últimos 10 años nos inclinamos más hacia este género en lugar de ser estrictamente metal hardcore o metal como en Zombie o ZII. Experimentamos con post-hardcore y Flowers es un disco más rockero que cualquier otro que hayamos hecho, pero conservando los gritos y breakdowns que nos definen.

Dentro del historial de la banda, Eyes destaca de forma especial. ¿Qué sentimientos compartes con los demás integrantes sobre este tema?

No escribí mucho en esa canción, y por lo general cuando no trabajo tanto en un tema me termina gustando más.

Amo Eyes, creo que es de las mejores canciones que hemos hecho y una de mis favoritas de Flowers por sus dinámicas. Aún no la tocamos en vivo, pero me siento muy orgulloso de ella.

The Devil Wears Prada se desvinculó del metalcore cristiano porque la evolución de la iglesia no se alineaba con sus valores Cortesía Wyatt Clough y Solid State Records

La faceta espiritual en su música es innegable. Durante años se les etiquetó como una banda cristiana. ¿Cómo manejan ese aspecto hoy en día y qué rol juega la espiritualidad en el núcleo de la banda para evitar ser encasillados?

Es un capítulo dentro de nuestra historia, pero nos hemos alejado de la fe. Es parte del cambio y la evolución que ocurre cuando creces en un lugar muy conservador como Ohio, con la crianza que tuvimos Jeremy y yo.

Las cosas empiezan a cambiar cuando conoces el mundo; mudarnos a una gran ciudad como Chicago influyó bastante. La evolución que ha tenido la iglesia no se alinea en absoluto con mis valores y ya no forma parte de mi vida.

Sin embargo, mientras no cause daño a otros, deseo que cada quien encuentre su propia paz. Lo importante es poner el bienestar de los demás por encima del propio; personalmente no veo eso en la fe cristiana.

Mencionabas tu faceta como autor de libros. ¿Cómo ha influido tu trabajo como escritor en la composición con la banda?

Le debo todo a la escritura y a la lectura. Consumir historias es el combustible para crear.

La lectura ha informado todo lo que hago en diversos aspectos creativos, no sólo en la música. Siempre me ha gustado leer y eso sigue vigente hasta hoy.

Además de tocar en el Warped Tour en la Ciudad de México, ¿tienen planes de hacer un meet and greet o vender tus libros durante el festival?

Creo que sí tendremos un meet and greet. No podré llevar libros, pero tendré más entrevistas y personas por conocer. Tengo muchas ganas de convivir; la cultura, el ambiente y la energía en la Ciudad de México son muy hermosos.