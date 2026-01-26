Pepe Aguilar revela que Ángela Aguilar cantó por primera vez a los dos años y medio

Pepe Aguilar reveló que su hija Ángela Aguilar mostró aptitudes vocales desde una edad muy temprana, al asegurar que cantó por primera vez cuando tenía apenas dos años y medio.

La declaración se dio durante una entrevista reciente en la que el intérprete abordó la formación artística de la joven cantante y su proceso de crecimiento dentro de la música regional mexicana.

El testimonio surgió en una conversación sostenida con con Los Angeles Times, un medio estadounidense, en el marco de la presentación de Pepe Aguilar en el Pico Rivera Sports Arena, recinto en el que compartió escenario con los Charros de El Soyate.

Durante ese encuentro, el cantante reflexionó sobre el entorno familiar, la disciplina y la educación artística que, desde su perspectiva, han sido determinantes en la trayectoria de su hija.

Pepe Aguilar habló sobre la formación musical de su hija Ángela Aguilar. (Foto: Mezcal Entertainment)

Los primeros acercamientos de Ángela Aguilar a la música

Durante la entrevista, el periodista evocó un ensayo reciente de Ángela Aguilar para su gira “Libre Corazón”, realizado en el Dolby Theatre. El entrevistador destacó el nivel de involucramiento de la joven intérprete en los aspectos creativos y técnicos del espectáculo, lo que llamó su atención durante el proceso de preparación.

“Me llamó mucho la atención ver cómo se involucra en todo: la música, los arreglos, estaba ensayando tres canciones”, comentó al describir la dinámica de trabajo observada durante los ensayos previos a la presentación.

Ante esta observación, Pepe Aguilar explicó que esa forma de trabajar es consecuencia directa de una formación iniciada desde la infancia, en un entorno donde la música, el escenario y la producción artística formaban parte de la vida cotidiana.

Sold out de Cazzu en EE. UU. reaviva comparaciones con la gira de Ángela Aguilar. (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Pepe Aguilar y la formación artística desde la infancia

“Sí, ella aprendió desde chiquilla. La primera vez que cantó fue a los dos años y medio”, relató Aguilar al referirse al primer acercamiento formal de su hija al canto.

El intérprete subrayó que esa experiencia temprana fue clave para que Ángela desarrollara una relación natural con el escenario y con el proceso creativo.

El cantante explicó que su propia manera de concebir la carrera artística influyó directamente en la educación musical de su hija.

“Yo soy un artista que se mete a todo en su carrera y ella aprendió esa manera de trabajar”, señaló al referirse a su participación en cada etapa de sus proyectos.

Aguilar detalló que, con el paso del tiempo, Ángela asumió responsabilidades que van más allá de la interpretación.

“Entonces ahora dirige, produce, se produce sus discos, sus shows, escoge las imágenes”, afirmó al describir el nivel de control creativo que ejerce actualmente la cantante en su carrera.

Pepe Aguilar destacó el involucramiento creativo de Ángela Aguilar en su carrera. (Foto: Mezcal Entertainment)

Disciplina, dinastía y trabajo constante

De acuerdo con Pepe Aguilar, la trayectoria profesional de Ángela ha estado marcada por la disciplina y el trabajo constante, valores que forman parte de la tradición familiar. El cantante destacó la importancia de la formación desde edades tempranas para construir una carrera sólida dentro de la música regional mexicana.

“Es una artista que compone muy bien”, añadió Aguilar .

Al referirse a las capacidades creativas de su hija, enfatizando que su desarrollo no se limita a la interpretación vocal, sino que abarca distintos aspectos del proceso artístico y creativo.

El intérprete también se refirió al contexto actual de la industria musical, en el que la exposición mediática y las redes sociales han modificado la manera en que se construyen y perciben las carreras de los artistas jóvenes.

Ángela Aguilar continúa desarrollando su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

El impacto del escrutinio mediático en la carrera de Ángela Aguilar

Pepe Aguilar reconoció que, en años recientes, la atención mediática sobre su hija se ha desplazado hacia temas ajenos a su trabajo artístico.

“Desgraciadamente se ha perdido la atención en el hate y en otras cosas en los últimos años”, señaló durante la entrevista.

El cantante consideró que el enfoque en la polémica ha opacado en ciertos momentos el trabajo creativo de Ángela Aguilar. No obstante, sostuvo que el tiempo y la constancia permitirán que su trayectoria sea evaluada principalmente por su obra musical.

“Yo creo que es una artista que definitivamente va a hablar más su arte que cualquier otra cosa”, expresó Aguilar al referirse al futuro profesional de su hija dentro del género regional mexicano.

En 2024, Ángela Aguilar se vio envuelta en una intensa conversación pública tras confirmarse su relación con Christian Nodal. El noviazgo generó reacciones encontradas en redes sociales y medios de comunicación, impactando directamente en la percepción pública de la cantante.

El escrutinio aumentó luego de que Nodal declarara que retomaron su vínculo sentimental poco después de su ruptura con Cazzu, madre de su hija. Estas declaraciones provocaron críticas y señalamientos que se extendieron hacia ambos intérpretes.

Durante 2025, otra situación generó atención mediática cuando trascendió que Ángela Aguilar habría cancelado varias fechas de su gira “Libre Corazón” en Estados Unidos. Aunque no se emitió un comunicado oficial, en redes sociales circularon versiones que apuntaban a una presunta baja venta de boletos.

Pese a este contexto, Pepe Aguilar insistió en que el desarrollo artístico de su hija se mantiene como el eje central de su carrera.