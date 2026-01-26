Película The Invite: una cena que rompe todas las reglas

La mayoría de los matrimonios pasan por esos momentos: vienen invitados a cenar y uno de los cónyuges no tiene ánimos de recibir a nadie. Sin embargo, no todos descubren que sus invitados son aficionados al sexo grupal desenfrenado y que, además, quieren que se les unan.

The Invite, la mordaz y divertida película de Olivia Wilde, explora lo que sucede cuando un esposo y una esposa, hartos el uno del otro desde hace tiempo, se sientan a la mesa con una pareja que se encuentra en pleno frenesí de pasión.

El filme sumerge a Joe y Angela (Seth Rogen y Wilde) junto a Pina y Hawk (Penélope Cruz y Edward Norton) en una olla a presión de charlas triviales e incómodas, ira contenida y tensión sexual, con resultados cómicos y muy identificables.

Creo que cualquiera que haya estado en una relación de cualquier tipo reconocerá algunos de estos temas”, comentó Wilde en el Festival de Cine de Sundance, “hicimos esto como una pieza lúdica para permitir que la gente se ría y se conecte un poco con sus sentimientos”, añadió la directora.

Joe, cuya banda tuvo un éxito menor hace dos décadas, es ahora un cúmulo de resentimiento por su vida como profesor en una escuela de música de segunda categoría. Es un cascarrabias al que le duele la espalda y que ya no toca el piano que alguna vez le dio tanta alegría. Angela tiene un título de una escuela de artes, pero nunca hizo nada con él, dirigiendo su energía a decorar el departamento de San Francisco que heredaron de los padres de Joe y escuchando con envidia los orgasmos que hacen temblar la tierra de su vecina de arriba.

Cuando Pina y Hawk llegan a cenar, Angela está desesperada por llevarse bien y decidida a evitar que Joe se queje con ellos de lo que él llama esos ruidos sexuales “animales”. Pero son Pina y Hawk quienes abordan el tema, abriendo paso a lo que resulta ser la verdadera invitación de la película.

EL ARTE DE LA IMPROVISACIÓN

El punzante guion de Will McCormack y Rashida Jones (autores de Celeste and Jesse Forever) es el marco sobre el cual un elenco de primer nivel improvisa deliberadamente, lanzando ráfagas de líneas provocativas.

Tuvimos este periodo de ensayo en el que los seis nos sentamos en un set y simplemente profundizamos en ello”, explicó Wilde. “Varios de los mejores momentos de la película fueron escritos por el elenco”, subrayó.

Al momento de filmar, los intérpretes se dejaron llevar, lo que complicó el proceso de edición. “Había una abundancia de riqueza”, confesó Wilde a la audiencia. “Tenía que descartar oro puro todos los días”, lamentó.

Rogen, quien se declaró un gran admirador de Olivia, relató que cuando firmó para la película, Wilde sólo planeaba dirigir, algo que tanto él como Norton consideraron un error.

Edward y yo nos enviábamos mensajes de texto diciendo: ‘¿Cómo la convencemos de que actúe en la película?’”, relató ante el público. “Ella seguía enviándonos nombres de otras personas. Yo pensaba: ‘¿Por qué haces esto? Hay una persona obvia que debería hacerlo’. Una vez que decidió formar parte del elenco, todo despegó”, concluyó.

Norton señaló que el tercer proyecto como directora de Wilde, después de Booksmart (conocida en México como La noche de las nerds) y Don’t Worry Darling (No te preocupes cariño), fue una clase magistral de equilibrio. “Tanto Seth como yo hemos dirigido películas en las que también actuamos. Inevitablemente, llegas a momentos en los que dices: ‘Esta fue una decisión terrible’”, compartió con los asistentes.

Sin embargo, eso nunca pareció suceder con The Invite. “Me resulta difícil exagerar la gracia y la sabiduría con la que Olivia realizó esa actuación y nos dirigió”, afirmó el actor.

El Festival de Cine de Sundance continuará con sus actividades hasta el 1 de febrero.

cva