La película de "F1" tendrá segunda parte tras el éxito de Brad Pitt 

El rugido de los motores en la gran pantalla está lejos de apagarse. Jerry Bruckheimer, el legendario productor detrás de éxitos como Top Gun: Maverick, ha confirmado oficialmente que una secuela de la película "F1" ya está en marcha.

Tras meses de especulaciones, Bruckheimer reveló a la BBC que el equipo ya se encuentra trabajando en la continuación de un proyecto que ha sorprendido a todos. Si bien se esperaba un éxito de la cinta, donde el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton es el productor, los números alcanzados han llevado a seguir adelante con los planes iniciales y hacer una segunda parte.

La primera entrega, que contó con una inversión masiva de 300 millones de dólares, logró duplicar su presupuesto en taquilla, alcanzando una recaudación global de 600 millones de dólares. Aunque las cifras son sólidas, el verdadero impulso para la secuela ha sido el inesperado éxito en la temporada de premios donde está nominada para la categoría principal.

El "Efecto Oscar": De la pista a la alfombra roja

Lo que comenzó como una apuesta arriesgada de Apple Studios se ha convertido en una pieza de prestigio. La película ha logrado cuatro nominaciones a los premios Oscar, destacando no solo en apartados técnicos como sonido, edición y efectos visuales, sino dando la campanada al colarse en la prestigiosa terna de Mejor Película.

Aunque compite contra pesos pesados de la crítica como Sinners o Sentimental Value, el simple hecho de estar nominada coloca a la franquicia en una posición privilegiada para su expansión.

A pesar de la confirmación, el futuro de la producción mantiene varias interrogantes como si Brad Pitt regresará, mientras que aún no está confirmado si Joseph Kosinski repetiría detrás de cámaras.

¿Cuándo se estrenaría F1 segunda parte?

Por ahora no hay una fecha de inicio de producción y menos de estreno. El proyecto ha existido desde que se gestó la primera cinta, pero no se avanzó a la espera de conocer el éxito de lo que algunos llaman ahora “cine deportivo” o “cine de deporte motor”.