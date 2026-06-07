¿Pelé y Sylvester Stallone juntos? Esta es la película donde compartieron ‘cancha’ y compitieron contra un equipo de fútbol del ejército nazi.

Se trata de Escape a la victoria, la cinta se planteó como una ambiciosa combinación de drama histórico bélico, superación deportiva y suspenso clásico de prisioneros intentando burlar la seguridad de sus captores.

La premisa ponía a un grupo heterogéneo de soldados de los países aliados a disputar un encuentro futbolístico de exhibición contra la máquina propagandística del Tercer Reich en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial.

Esta insólita colisión de mundos ocurrió a principios de la década de los ochenta y combinó a Sylvester Stallone, el semental italiano del cine de acción, en un equipo de fútbol con Edson Arantes do Nascimento, conocido en todo el planeta como Pelé.

Pelé y Sylvester Stallone en Escape a la victoria IMDb

¿De qué trata Escape a la victoria, la película de Pelé y Sylvester Stallone?

Escape a la victoria nos transporta directamente al campo de concentración de Gensdorff en el año 1943. En este hostil escenario, los prisioneros de las fuerzas aliadas intentan sobrellevar los extenuantes días organizando pequeños partidos informales de balompié dentro de los patios de tierra.

El comandante del recinto penitenciario resulta ser un antiguo jugador de la selección nacional de Alemania; al observar el talento, la disciplina y las ganas que demuestran los reclusos, al oficial se le ocurre una idea: organizar un enfrentamiento de exhibición.

La propuesta inicial contempla un enfrentamiento deportivo directo entre una escuadra compuesta por soldados de la Alemania nazi y un equipo integrado por los mejores futbolistas prisioneros.

El partido pasa de ser un simple capricho de los captores a convertirse en el escenario ideal para llevar a cabo una misión de escape.

Pelé y Sylvester Stallone en Escape a la victoria IMDb

¿Quién participó en Escape a la victoria?

En Escape a la victoria se mezcla un amplio talento del cine de los años ochenta, encabezados por Michael Caine, quien asumió el papel del Capitán John Colby, un antiguo futbolista profesional inglés.

Por el lado de la espectacularidad física y el gancho comercial, se colocó a Sylvester Stallone como el Capitán Robert Hatch, un indomable militar norteamericano que, a pesar de no comprender absolutamente nada sobre las reglas tácticas del fútbol europeo, decide unirse al equipo de los aliados en la posición de guardameta.

El director, John Huston, reclutó a futbolistas profesionales, siendo la figura central Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé; así como Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul Van Himst y Kazimierz Deyna.

Una anécdota del rodaje de Escape a la victoria es que Pelé le rompió el meñique a Stallone, quien ingenuamente había pensado que detener una pelota con las manos no requería mayor grado de preparación técnica o entrenamiento especializado.

Al momento de grabar una escena, el actor estiró las extremidades para tapar el impacto del balón, pero la velocidad y fuerza del disparo del ‘rey’ terminó quebrándole un dedo de la mano derecha a la estrella de cine.

Por si fuera poco, el balón continuó su viaje con tanta potencia que terminó perforando la red de la portería e impactando contra una ventana de los barracones ubicados al fondo de la escenografía.

Pelé y Sylvester Stallone en Escape a la victoria IMDb

La trágica historia real de Escape a la victoria

Escape a la victoria se basa en una historia real de 1942 en la ciudad de Kiev, en el marco de la ocupación de las tropas alemanas en territorio de la antigua Unión Soviética.

Aquel suceso histórico fue bautizado posteriormente como "El Partido de la Muerte", donde se involucró al FC Start, un club deportivo local improvisado que estaba compuesto en su gran mayoría por antiguos integrantes profesionales de los reconocidos equipos del Dinamo de Kiev y el Lokomotyv.

Estos atletas de élite aceptaron el reto de disputar una serie de encuentros contra una escuadra oficial formada por pilotos, ingenieros y soldados de la fuerza aérea alemana, conocida bajo el nombre del Flakelf.

A pesar de haber recibido amenazas explícitas por parte de los oficiales de la Gestapo de que debían perder el partido obligatoriamente si deseaban conservar sus vidas, los ucranianos decidieron defender el honor de su patria y destrozaron deportivamente a la escuadra del Führer con un marcador de 5 goles contra 3.

Las repercusiones no se hicieron esperar: apenas una semana después del silbatazo final, la gran mayoría de los jugadores del FC Start fueron arrestados, sistemáticamente torturados en prisiones locales y enviados a los campos de concentración.

¿Dónde puede verse Escape a la victoria?

Escape a la victoria se encuentra disponible para compra o renta por medio de Prime Video.