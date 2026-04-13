Sylvester Stallone confiesa que odiaba a uno de sus compañeros en Rocky

Sylvester Stallone ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Con el personaje de Rocky Balboa se convirtió en uno de los más icónicos llegando a ser un símbolo de cultura global.

Con este personaje, Stallone tiene un recuerdo muy peculiar cuya revelación sorprendió a muchos fanáticos.

El actor confesó que odiaba a uno de sus compañeros de reparto, con quien después, por cierto, protagonizó seis películas.

¿A quién odiaba Sylvester Stallón?

Sylvester Stallone confiesa que odiaba a uno de sus compañeros. Capital Pictures

Fue en la entrega Rocky IV cuando la relación entre Sylvester Stallone y Dolph Lundgren no empezó precisamente bien.

En dicho filme Rocky se enfrenta a Ivan Drago, un temible púgil soviético que pelea como una máquina y parece imposible de derrotar. Ese personaje necesitaba un actor a la altura y el elegido fue Dolph Lundgren, pero su primer encuentro con Stallone fue algo conflictivo.

El propio Stallone reveló que, cuando conoció al actor que interpretaría a Ivan Drago, su rival en la película, sintió una mezcla de rechazo y envidia que marcó su primera impresión.

Entró en la habitación y lo odié apenas lo vi”, confesó el actor sobre el primer encuentro con Lundgren.

Pero todo tiene un argumento, de acuerdo con Sylvester su reacción estaba relacionada con el impacto que le provocó el físico de Lundgren, quien encajaba perfectamente con la idea de un rival “invencible”.

El actor también admitió sin rodeos: “Lo odiaba”, reconociendo que detrás de ese sentimiento había celos.

Sin embargo, los sentimientos que tenía Stallone hacia Lundgren fue lo que lo convenció para elegirlo para el papel.

La elección de Lundgren resultó clave para convertir a Ivan Drago en uno de los villanos más emblemáticos de la saga Rocky, pues su presencia física y frialdad encajaban con la narrativa de la Guerra Fría que atravesaba la cinta.

Además, curiosamente lo que comenzó como un rechazo terminó siendo parte del éxito de la película. Esa tensión inicial se tradujo en una rivalidad creíble en pantalla que elevó el enfrentamiento entre Rocky Balboa y su oponente soviético.

Tras el éxito de 'Rocky IV', Stallone y Lundgren han hecho otras cinco películas juntos, las cuatro entregas de 'Los Mercenarios' y 'Creed 2', donde Ivan Drago regresaba de entre las sombras para impulsar la carrera en el ring de su hijo Victor, interpretado por Florian Munteanu.

Cabe destacar que la relación entre ambos actores mejoró, pero esa anécdota sigue siendo una de las más reveladoras de Sylvester Stallone.

¿Qué saber sobre el icónico personaje de Rocky?

Sylvester Stallone confiesa que odiaba a uno de sus compañeros. Capital Pictures

Rocky aparece por primera vez en la película Rocky, que se estrenó en 1976 y se convirtió en un fenómeno inesperado. La historia sigue a un boxeador amateur de Filadelfia que recibe la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial. Más allá del boxeo, la película conecta por su mensaje de superación, disciplina y dignidad: Rocky no pelea solo para ganar, sino para demostrar su valor personal. Esta narrativa convirtió al personaje en un emblema del “sueño americano”.

Uno de los aspectos más importantes es que Stallone no solo lo interpretó, sino que también escribió el guion, lo que le dio al personaje una autenticidad muy especial. La película ganó tres premios Óscar, incluyendo Mejor Película, y lanzó una saga que continuó con títulos como Rocky II, Rocky III y Rocky IV, donde el personaje evoluciona de un luchador desconocido a una figura mundial.

Rocky Balboa se volvió un ícono por varias razones: su carácter humilde, su resistencia física y emocional, y su famosa rutina de entrenamiento (como subir las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia). Además, sus frases y su actitud resiliente han trascendido generaciones.

Con el paso del tiempo, el personaje maduró. En Rocky Balboa vemos a un Rocky envejecido que reflexiona sobre su vida, y más adelante, en la saga de Creed, se convierte en mentor, demostrando que el legado del personaje va más allá del ring.

En la historia del cine, Rocky representa el arquetipo del héroe imperfecto: alguien sin talento extraordinario, pero con una voluntad inquebrantable.

*mvg*