Pati Chapoy arremete contra los therian; "lo saco a patadas"

Pati Chapoy se volvió tendencia luego de expresar su postura sobre el llamado fenómeno therian durante una emisión reciente del programa "Ventaneando". Sus declaraciones, realizadas en tono de burla, desataron reacciones divididas en redes sociales, donde el tema ha ganado notoriedad en las últimas semanas.

La discusión sobre los therian no es nueva, pero recientemente cobró mayor visibilidad tras un caso ocurrido en Córdoba, Argentina, que se viralizó rápidamente. A partir de ese momento, el debate creció y figuras públicas comenzaron a opinar al respecto.

Pati chapoy

¿Qué son los therian y por qué están en tendencia?

En distintos espacios digitales se ha explicado que los therian son personas, principalmente jóvenes, que afirman identificarse de manera psicológica y espiritual con animales como perros, gatos, lobos o zorros, entre otros. Para quienes forman parte de este grupo, esta identificación no es un juego, sino una forma de entender su identidad.

Especial

El término comenzó a aparecer con más frecuencia luego de que se difundiera el caso de una madre en Córdoba, Argentina, quien denunció públicamente que una joven que se identifica como therian mordió a su hija de 14 años. La situación provocó que el concepto se volviera tendencia y generó cuestionamientos sobre los límites de este tipo de expresiones en espacios públicos.

A partir de ese momento, usuarios en redes sociales compartieron opiniones divididas: algunos defendieron que se trata de una forma de identidad que no debería ser motivo de burlas, mientras que otros manifestaron preocupación por conductas que puedan afectar a terceros.

Fotos: Alejandro Aguilar.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre los therian?

Durante la emisión del lunes 23 de febrero de "Ventaneando", los conductores comentaban un momento relacionado con la mascota de Ninel Conde y la incomodidad que presuntamente habría experimentado ante los empujones de la prensa en una entrevista en el aeropuerto.

La conversación derivó en anécdotas sobre personas que asisten a lugares públicos con sus animales, especialmente en establecimientos pet friendly.

Pati Chapoy

En medio de las bromas, el conductor Ricardo Manjarrez expresó:

"Yo prefiero un perro de verdad que un therian, ahí un mocoso haciéndose el perro".

Tras ese comentario, Pati Chapoy reaccionó de inmediato y lanzó una advertencia a los therians.

"Si se le ocurre a alguno de ellos estar donde yo estoy, los saco a patadas. Quieren ser perros, órale".

Pati Chapoy Instagram

Las declaraciones fueron emitidas entre risas, pero marcaron una postura clara frente al fenómeno.

PJG