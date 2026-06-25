¿Quién es la mamá de los hijos de Michael Jackson? Resolvemos el misterio

¿Quién es la madre de los hijos de Michael Jackson? Se trata de una de las dudas más populares del mundo de los famosos, pero dentro del universo que rodeaba al cantante, se trata de una pregunta que sí tiene respuesta.

Michael Jackson siempre estuvo envuelto en una neblina de misticismo, excentricidad y un escrutinio mediático sin precedentes en la historia del entretenimiento. Desde sus coreografías imposibles hasta la construcción de su mítico rancho Neverland, cada aspecto de la vida del "Rey del Pop" se convertía de inmediato en un debate de interés global.

Sin embargo, pocos capítulos generaron tanta intriga, teorías de conspiración y ríos de tinta en medios como el nacimiento de sus tres hijos: Prince, Paris y Bigi (anteriormente conocido por el mundo entero bajo el peculiar sobrenombre de Blanket).

Durante años, la opinión pública observó con una mezcla de fascinación y absoluto asombro las medidas extremas que el intérprete de "Thriller" tomaba para proteger la identidad y el rostro de sus pequeños, incluyendo el uso de velos, máscaras de superhéroes y disfraces de carnaval cada vez que salían a la calle. Entre tanta extravagancia y misterio, una pregunta fundamental quedó flotando en el aire de la cultura pop: ¿Quién es realmente la madre de los hijos de Michael Jackson?

¿Quién es la mamá de los hijos de Michael Jackson? Paris Jackson

¿Quién es la mamá de los hijos de Michael Jackson?

La mamá de los hijos de Michael Jackson es la enfermera Deborah Jeanne Rowe, conocida públicamente como Debbie Rowe. Nacida a finales de 1958 en los Estados Unidos, Debbie era una mujer completamente alejada de los reflectores, el glamour de las alfombras rojas y las dinámicas de la farándula.

A mediados de la década de los 80 y principios de los 90, se desempeñaba con total normalidad como asistente y enfermera en la prestigiosa clínica dermatológica del doctor Arnold Klein, ubicada en la exclusiva zona de Beverly Hills.

Fue en los pasillos de este consultorio médico donde el destino cruzó a Debbie con la estrella más grande del planeta. Michael Jackson acudía de manera constante a la clínica de Klein para recibir tratamientos especializados destinados a controlar los severos efectos del vitiligo y otras afecciones dermatológicas que lo aquejaban.

En ese entorno privado, se comenzó a forjar una sólida relación de amistad entre el cantante y Debbie Rowe que se prolongaría por más de quince años. Rowe no lo veía como un producto comercial ni como un ídolo inalcanzable; para ella, Michael era un paciente vulnerable que lidiaba con dolores físicos y emocionales muy profundos.

Hijos de Michael Jackson Facebook Brody Rose

El matrimonio entre Debbie Rowe y Michael Jackson

Con el paso del tiempo, la enfermera se transformó en una de las poquísimas personas de total confianza para el artista, convirtiéndose en su confidente y en un apoyo emocional indispensable durante los periodos más turbulentos de su carrera pública.

Al ver el sufrimiento de su gran amigo, Debbie Rowe le propuso al cantante gestar y traer al mundo a sus hijos, ofreciéndole su vientre como un regalo de pura lealtad y amistad.

El 14 de noviembre de 1996, mientras Michael Jackson se encontraba en medio de su exitosa gira mundial HIStory World Tour, contrajo matrimonio con Debbie Rowe en las instalaciones del Hotel Sheraton on the Park en Sídney, Australia.

La propia Debbie lucía un vestido de novia negro bastante sobrio, lo que alimentó los rumores de los tabloides de que el enlace era simplemente un trámite contractual para asegurar que los futuros bebés nacieran dentro de un marco legal matrimonial, otorgándole a Michael una posición de total control de cara al futuro.

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Michael Jackson: sus hijos con Debbie Rowe

El 13 de febrero de 1997, nació el primogénito de la pareja, bautizado con el nombre de Michael Joseph Jackson Jr., aunque mundialmente sería conocido bajo el apodo de Prince.

La historia se repitió poco más de un año después: el 3 de abril de 1998, la enfermera dio a luz a una niña que recibió el nombre de Paris Michael Katherine Jackson. Tras el nacimiento de la pequeña, las complicaciones de salud derivadas del parto afectaron severamente el sistema reproductivo de Debbie, lo que imposibilitó que pudiera volver a quedar embarazada.

En octubre de 1999, Debbie solicitó formalmente el divorcio de Michael Jackson, citando diferencias irreconciliables. El proceso de separación legal concluyó con un acuerdo económico histórico y sumamente lucrativo para la enfermera.

Según los documentos de la corte, Rowe tomó la decisión de cederle la custodia legal y física de los dos niños a Michael Jackson, renunciando a sus derechos de visita cotidianos y otorgándole al cantante la total libertad para educarlos bajo sus propios criterios y excentricidades.

¿Quién es la madre de Bigie “Blanket” Jackson?

En el año 2002, el mundo se enteró de que el Rey del Pop se había convertido en padre por tercera ocasión, esta vez de un varón que fue registrado bajo el nombre de Prince Michael Jackson II, a quien el cantante apodó de manera cariñosa como Blanket (debido a la costumbre de cubrirlo con una manta para protegerlo de las cámaras).

La identidad de la madre de Bigi Jackson es, hasta el día de hoy, el secreto mejor guardado de la familia Jackson. El niño fue concebido a través de un vientre de alquiler; de acuerdo con reportes, Michael Jackson contrató los servicios de una enfermera de origen latino a la que seleccionó meticulosamente tras revisar un banco de perfiles médicos por sus excelentes rasgos físicos y su historial de salud impecable.

La madre de los hijos de Michael Jackson es parte de la cultura pop al ser quien llevó al cantante a cumplir su sueño de ser padre.