¡De 'sex simbol' a feminista! Inauguran exposición de Marilyn Monroe que revela abusos en Hollywood

Cien años después de su nacimiento, una nueva mirada se abre sobre Marilyn Monroe, ahora presentada como una figura feminista, pionera de una cierta resistencia en Hollywood, lejos de su tradicional imagen de rubia ingenua.

La Cinemateca Francesa inauguró una exposición dedicada a la intérprete, disponible hasta el 26 de julio, que propone alejarse de la narrativa centrada en su vida personal para enfocarse en su trayectoria profesional y decisiones dentro de Hollywood.

De acuerdo con la curadora Florence Tissot, el objetivo de la muestra es cuestionar el enfoque tradicional que ha predominado durante décadas.

“Hay que distanciarse de las leyendas que la rodean”, explicó, al señalar que gran parte de los discursos sobre Monroe han priorizado aspectos como sus relaciones personales o dificultades privadas.

La exposición reúne fotografías, fragmentos de películas, vestuarios y objetos personales que reconstruyen su evolución desde sus inicios hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine.

Exposición de Marilyn Monroe exhibe abusos en Hollywood AFP

Del estrellato a la construcción de su propia carrera

Nacida como Norma Jeane Baker, Monroe alcanzó notoriedad internacional en la década de 1950 tras protagonizar producciones como Niágara y La tentación vive arriba. Su imagen fue moldeada por los estudios de Hollywood, que la posicionaron como un símbolo de sensualidad en una industria marcada por estructuras rígidas.

Sin embargo, la muestra destaca decisiones que tomó para modificar esa narrativa:

Fundó su propia productora

Se formó en el Actors Studio

Buscó papeles distintos a los estereotipos asignados

Estas acciones evidencian un intento por ejercer mayor control sobre su carrera en un sistema dominado por los grandes estudios.

Exposición de Marilyn Monroe exhibe abusos en Hollywood AFP

Tensiones con la industria y desigualdad salarial

La exposición también aborda los conflictos que enfrentó con la industria, incluyendo su rechazo a proyectos en los que consideraba que su participación no era valorada de forma equitativa. Uno de los casos señalados es su negativa a participar en una adaptación musical junto a Frank Sinatra, tras detectar una diferencia salarial significativa.

Además, optó por participar en producciones con tonos más complejos, como Los inadaptados, aun cuando implicaban riesgos comerciales.

Testimonios sobre abusos en Hollywood

Otro de los elementos que recupera la exposición es un texto publicado por Monroe en 1953, donde abordó experiencias relacionadas con prácticas abusivas dentro de la industria.

En ese artículo, titulado Los lobos que he conocido, describió dinámicas en las que agentes o productores buscaban obtener favores sexuales, evidenciando problemáticas que décadas después cobrarían relevancia global.

También se menciona el uso de imágenes suyas sin consentimiento por parte de Hugh Hefner en el lanzamiento de la revista Playboy.

La exposición en la Cinemateca Francesa plantea una reinterpretación de la actriz dentro del contexto histórico de Hollywood, donde su imagen pública convivió con decisiones que buscaban modificar su lugar en la industria.

Con información de AFP