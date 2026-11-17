Paris Hilton regresó al Capitolio de Estados Unidos para exigir al Congreso que apruebe una ley contra la creación y difusión de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial (IA), una práctica que, según denunció, ha afectado a millones de personas sin su consentimiento.

La empresaria y personalidad televisiva participó en una conferencia de prensa en Washington, acompañada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, del Partido Demócrata, y Laurel Lee, del Partido Republicano, quienes impulsan una iniciativa para que las víctimas puedan emprender acciones legales contra los responsables.

"Esto no es un problema republicano o demócrata. Esto es un problema humano", expresó Hilton, quien pidió dejar de lado las diferencias partidistas para proteger a las personas afectadas por esta forma de violencia digital.

La también cantante recordó que lleva varios meses promoviendo la legislación y advirtió que las herramientas de inteligencia artificial han facilitado la creación de contenido sexual que utiliza los rostros y cuerpos de personas reales sin su autorización.

¿Qué dijo Paris Hilton sobre los deepfakes sexuales?

Durante su intervención, Paris Hilton denunció que las leyes estadounidenses todavía presentan vacíos que dificultan que las víctimas de imágenes sexuales manipuladas puedan exigir responsabilidades a quienes las producen y distribuyen.

La empresaria recordó que en enero de 2026 ya había acudido al Capitolio para compartir su experiencia y solicitar nuevas medidas de protección. Sin embargo, diez meses después, la iniciativa continúa sin recibir una votación en la Cámara de Representantes.

Paris Hilton habla en conferencia de prensa en el Capitolio de Estados Unidos REUTERS

"El abuso no ha cesado y yo tampoco voy a detenerme", afirmó Hilton, quien aseguró que continuará presionando a los legisladores hasta que el proyecto sea aprobado.

La celebridad recordó que, cuando tenía 19 años, fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo, una experiencia que ha mencionado públicamente al hablar de privacidad, explotación sexual y violencia digital.

Hilton también aseguró que existen más de 100 mil imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial que utilizan su apariencia, una cifra que expuso como parte de su testimonio.

Su preocupación, explicó, es que otras personas puedan enfrentar situaciones similares sin contar con los recursos económicos o legales necesarios para defenderse.

"Las leyes no nos están protegiendo. Y si esto le puede pasar a alguien que cuenta con mis recursos, imaginen lo indefensa que puede sentirse una joven al enfrentarse a esto completamente sola", declaró.

Paris Hilton pidió al Congreso de EU legislar por deepfakes sexuales REUTERS

¿Qué es la Ley DEFIANCE que impulsa Paris Hilton?

La iniciativa respaldada por Paris Hilton se conoce como DEFIANCE Act, una propuesta legislativa que busca permitir que las víctimas demanden a quienes creen o distribuyan imágenes y videos sexualmente explícitos falsificados sin su consentimiento.

Los llamados deepfakes son contenidos creados o manipulados mediante inteligencia artificial que pueden reproducir de manera realista el rostro, la voz o la apariencia de una persona.

En el caso de los deepfakes sexuales, estas herramientas permiten colocar la imagen de alguien en situaciones íntimas que nunca ocurrieron, sin necesidad de que esa persona haya participado en la creación del material.

La Ley DEFIANCE pretende establecer mecanismos para que las víctimas puedan solicitar indemnizaciones económicas y reclamar las ganancias obtenidas mediante la distribución no consentida de ese contenido.

También contempla un plazo de hasta diez años para presentar determinadas demandas, con disposiciones especiales para las personas que fueron víctimas durante su infancia.

El Senado estadounidense aprobó la iniciativa por unanimidad en enero de 2026, pero la propuesta permanece detenida en la Cámara de Representantes, donde todavía no se ha programado su votación.

Hilton advirtió que, si el Congreso no consigue aprobarla antes de que termine su actual periodo legislativo, será necesario comenzar nuevamente el procedimiento.

Paris Hilton denuncia que 83 congresistas son víctimas de deepfakes sexuales

Uno de los datos que más llamó la atención durante la conferencia fue el resultado de una investigación realizada por el equipo de Paris Hilton sobre la presencia de imágenes sexuales falsas de integrantes del Congreso estadounidense.

Según la empresaria, 83 de las 156 mujeres que integran el Congreso tienen actualmente deepfakes sexuales circulando en internet, lo que representa más de la mitad de las legisladoras.

La cifra fue presentada por Hilton durante su intervención, aunque no se dieron a conocer todos los detalles metodológicos que permitirían corroborarla de manera independiente.

La celebridad utilizó estos resultados para cuestionar a los líderes de la Cámara de Representantes sobre la falta de avances legislativos y las consecuencias que podrían enfrentar las propias integrantes del Congreso.

Por su parte, Alexandria Ocasio-Cortez señaló que el problema también afecta a niñas y adolescentes, cuyas fotografías pueden ser manipuladas mediante inteligencia artificial para producir imágenes sexuales falsas.

Alexandria Ocasio-Cortez señaló que el problema también afecta a niñas y adolescentes REUTERS

La congresista advirtió que este tipo de contenido puede utilizarse para intimidar, acosar o perjudicar la reputación de las víctimas, incluso cuando las imágenes no corresponden a hechos reales.

¿Estados Unidos ya tiene una ley contra los deepfakes sexuales?

Estados Unidos cuenta desde mayo de 2025 con la Take It Down Act, una legislación federal que penaliza determinadas formas de difusión no consentida de imágenes íntimas auténticas o generadas con inteligencia artificial.

La norma también obliga a las plataformas digitales comprendidas en la ley a establecer mecanismos para recibir solicitudes de eliminación y retirar el contenido denunciado dentro de un plazo de 48 horas, cuando se cumplen los requisitos legales.

Sin embargo, la propuesta DEFIANCE busca complementar esa protección al establecer una vía civil específica para que las víctimas puedan demandar por la creación y circulación de contenido sexual falsificado.

Durante la conferencia de este martes, Hilton insistió en que la existencia de mecanismos para retirar imágenes no elimina necesariamente las consecuencias que su difusión puede provocar en la vida de una persona.

La empresaria reiteró que seguirá impulsando la iniciativa junto con legisladores de ambos partidos y organizaciones dedicadas a combatir la violencia sexual digital, mientras el proyecto permanece pendiente de votación.

bgpa