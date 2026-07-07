Utah cierra escuela tras denuncias de abuso a adolescentes; París Hilton fue una de las víctimas

El estado de Utah decidió revocar la licencia de la Escuela Provo Canyon, internado donde la socialité Paris Hilton denunció haber sufrido abusos durante su adolescencia. La medida, que entró en vigor el lunes, se fundamenta en que el centro “no proporcionó los servicios de salud y seguridad necesarios para sus alumnos”.

Las autoridades estatales señalaron que el campus de Springville acumuló incumplimientos desde 2025, entre ellos negligencia en la atención médica, contacto físico agresivo contra estudiantes, falta de supervisión adecuada y retrasos en la verificación de antecedentes del personal.

En mayo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ya había impuesto restricciones temporales, al detectar que el personal no brindó atención inmediata a un alumno con lesiones graves.

Durante más de cincuenta años, los niños denunciaron abusos, negligencia y traumas. Hoy, el estado confirmó lo que los sobrevivientes siempre supieron: la Escuela Provo Canyon falló a los niños a su cargo”, declaró Hilton en un comunicado.

La heredera hotelera recordó que permaneció casi un año en el internado a finales de los noventa, donde asegura que fue golpeada, vigilada mientras se duchaba, medicada con pastillas desconocidas y aislada sin ropa.

Yo fui uno de esos niños. Sé lo que se siente al pedir ayuda a gritos y creer que nadie vendrá. Hoy, los niños que aún permanecen en ese centro saben que por fin alguien vendrá a protegerlos”, añadió.

Hilton, de 45 años, ha testificado en el Congreso de Estados Unidos y en legislaturas estatales, impulsando leyes de protección para adolescentes en Utah y otros quince estados. En junio, regresó a la escuela para apoyar a familias que presentaron demandas por presuntos malos tratos.

La administración actual del internado, bajo nuevos propietarios, declaró que no puede pronunciarse sobre hechos ocurridos antes del cambio de gestión, incluyendo la etapa en la que Hilton estuvo internada.

En la carta oficial, el estado ordenó que todos los servicios del campus se suspendan antes del 6 de agosto. Utah es considerado el epicentro de la industria de centros privados para adolescentes con problemas de conducta.