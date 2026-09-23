Sobrino de Dolly Parton es demandado por el legado de la cantante

A casi un mes de la muerte de Dolly Parton, una disputa por la administración de su legado llegó a los tribunales de Nashville, donde fueron presentados documentos que involucran a uno de sus familiares y antiguos colaboradores.

Familiar de Dolly Parton es acusado de amenazar su legado

She’s Alive, entidad encargada de administrar y proteger las propiedades y negocios profesionales de Dolly Parton, presentó documentos judiciales en Nashville contra Bryan Seaver, sobrino de la cantante y antiguo responsable de su seguridad.

En la solicitud, presentada el martes 22 de septiembre, la organización acusa a Seaver de enviar mensajes cada vez más amenazantes durante las últimas semanas. Entre los señalamientos aparecen supuestas amenazas de violencia y daños a la marca construida alrededor de Parton.

She’s Alive está encabezada por Danny Nozell, quien fue representante de Dolly durante años. La compañía pidió una orden de restricción temporal que mantenga a Seaver alejado de sus empleados, abogados, socios comerciales y operaciones vinculadas con el legado profesional de la cantante.

Los documentos judiciales incluyen mensajes de texto y correos electrónicos que la organización atribuye a Seaver. El intercambio habría comenzado incluso antes de la muerte de Parton, ocurrida el 25 de agosto de 2026 después de una breve batalla contra el cáncer.

Uno de los mensajes incluidos en el expediente fue enviado el 1 de septiembre. En él, Seaver habría planteado crear un podcast para perjudicar las relaciones comerciales construidas alrededor del nombre de su tía y hablar sobre presuntos conflictos con quienes administraban sus negocios.

“Voy a crear un podcast dedicado a arruinar las colaboraciones de marca de Dolly”.

La acusación también sostiene que Seaver llegó a describirse como un “traficante internacional de armas” y habló sobre trabajos realizados para contratistas militares privados durante la guerra de Irak.

Los abogados incorporaron estos comentarios al sustentar la solicitud presentada ante el tribunal.

Dolly Parton dejó un amplio legado musical y empresarial que ahora enfrenta una disputa legal entre sus herederos. Reuters

¿Quién es Bryan Seaver y qué relación tenía con Dolly Parton?

Bryan Seaver no era una persona ajena a los asuntos privados de Dolly Parton. Su empresa proporcionó servicios de seguridad a la cantante y sus propiedades durante años, mientras él ocupó un puesto que anteriormente había desempeñado su padre.

La confianza entre ambos llegó al punto de que Dolly eligió a su sobrino para comunicar públicamente su muerte. Seaver apareció en un video difundido el 25 de agosto para informar que la estrella de la música country había fallecido a los 80 años.

Semanas después, la relación profesional con quienes administran el legado de la artista cambió. El 16 de septiembre, Seaver fue separado de sus funciones de seguridad en las propiedades relacionadas con Parton, incluida su residencia en Nashville, un almacén y otras instalaciones.

She’s Alive también terminó su relación con Squadron Augmented Protection Services, empresa de Seaver. Según los documentos presentados ante el tribunal, la organización consideró que la conducta atribuida al sobrino de Dolly hacía imposible mantener el vínculo profesional.

Seaver había ofrecido previamente una versión distinta sobre su salida. Tras conocerse su despido, cuestionó las decisiones de quienes administran los asuntos de Parton y sostuvo que continuaría defendiendo lo que considera las últimas instrucciones de su tía.

Después de conocerse la demanda, Seaver declaró a TMZ que los mensajes presentados no eran amenazas y sostuvo buena parte de lo que había dicho. También aseguró que las conversaciones privadas habían sido sacadas de contexto y ocurrieron durante un periodo de duelo.

Bryan Seaver fue responsable de la seguridad de Dolly Parton antes de la disputa legal por el legado de la cantante. IG dollyparton

Qué pide el legado de Dolly Parton contra su sobrino

La solicitud presentada ante el tribunal busca impedir que Bryan Seaver se comunique con empleados, abogados y socios comerciales de She’s Alive. También pretende evitar que pueda acercarse a menos de mil pies, unos 305 metros, de las personas incluidas en la petición.

Además, la compañía busca que Seaver no interfiera en sus relaciones comerciales. Los responsables del legado sostienen que las acciones atribuidas al antiguo jefe de seguridad ya comenzaron a afectar el funcionamiento de la organización.

De acuerdo con los documentos judiciales, algunos empleados dejaron sus puestos debido a la situación y el abogado encargado de los fideicomisos y la sucesión de Parton también se retiró. She’s Alive afirma que tuvo que reforzar la protección de integrantes de su equipo.

La empresa asegura que incluso contrató seguridad privada para domicilios de algunos trabajadores. Ese punto aparece entre los argumentos utilizados para solicitar la intervención del tribunal y establecer restricciones sobre el contacto de Seaver con quienes participan en los negocios.