El panorama del cine en español se prepara para recibir una de las producciones más ambiciosas y aclamadas de los últimos tiempos. Se trata de La bola negra, el nuevo largometraje escrito y dirigido por la célebre dupla creativa formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ampliamente conocidos como "Los Javis".

Tras triunfar con La Mesías y ganar el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, los cineastas dan el salto a la pantalla grande con una obra emotiva y llena de matices sobre la identidad, el amor y la memoria.

La expectación se encuentra en su punto más alto, no solo por el prestigio de sus creadores y su elenco internacional, sino también porque la película ha sido elegida formalmente para representar a España en los Premios Oscar.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre su llegada a las salas de cine, las fechas tentativas para el mercado latinoamericano, su desembarco en streaming y de qué trata esta esperada historia.

"La bola negra": cuándo se estrena la película en México Instagram

Fecha de estreno de "La bola negra" en cines y la tentativa para México

Para quienes desean disfrutar de esta deslumbrante propuesta en la gran pantalla, el momento ha llegado. El estreno oficial de La bola negra en los cines de España tiene lugar este 25 de septiembre, distribuida por Elastica.

La cinta llega respaldada por una enorme acogida de la crítica en certámenes internacionales como Cannes y el Festival de Toronto (TIFF), lo que augura un sólido paso por la taquilla europea.

En cuanto a su llegada a América Latina, la expectativa por conocer la fecha oficial en territorio mexicano es altísima. Aunque la distribuidora no ha fijado un día definitivo para las cadenas de cine en México, diversas fuentes de la industria señalan la tentativa de un estreno en cines mexicanos a partir del 6 de noviembre.

Este lanzamiento limitado en salas previas al circuito de premiaciones permitiría a la audiencia azteca disfrutar de este drama de casi tres horas de duración antes de su paso a las plataformas digitales.

"La bola negra": cuándo se estrena la película en México Instagram

¿Cuándo y dónde ver La bola negra en plataformas de streaming?

Como ocurre con las grandes producciones contemporáneas, una de las preguntas más frecuentes del público es cuándo se podrá ver desde la comodidad del hogar. La bola negra es una producción original de Movistar Plus+ en alianza con Suma Content, El Deseo (de los hermanos Almodóvar) y Le Pacte. Por esta razón, el filme tendrá su primera ventana digital en España de forma exclusiva a través de Movistar Plus+.

Por otra parte, para el público en México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, la distribución streaming ha sido adquirida globalmente por Netflix. Se proyecta que la película desembarque en el catálogo de Netflix hacia el 4 de diciembre, una estrategia clave diseñada por la plataforma para mantener viva la conversación en torno a la cinta en plena temporada de votaciones de los premios cinematográficos.

"La bola negra": cuándo se estrena la película en México Instagram

¿De qué trata La bola negra y cuál es su reparto?

Inspirada en un texto inacabado homónimo del dramaturgo Federico García Lorca, La bola negra explora la vivencia de la homosexualidad, el dolor y la resiliencia a través de las vidas entrelazadas de tres hombres en tres épocas diferentes: 1932, 1937 y el año 2017. A lo largo de una narrativa rica en simbolismos, la cinta contrapone la represión del pasado con las búsquedas de identidad del presente.

El reparto de la película es uno de sus pilares más espectaculares. El elenco joven está liderado por el músico Guitarricadelafuente (quien también interpreta el tema principal), junto a Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes. Asimismo, la cinta cuenta con la participación especial de estrellas de renombre mundial como la galardonada Penélope Cruz y la leyenda de Hollywood Glenn Close, además de talentos como Lola Dueñas, Antonio de la Torre y Natalia de Molina.

"La bola negra": cuándo se estrena la película en México Instagram

De Cannes a los Oscar: el camino a la estatuilla dorada

El recorrido de La bola negra por los festivales más importantes de la industria cinematográfica internacional no ha hecho más que confirmar su envergadura. Tras alzarse con el galardón a la Mejor Dirección en Cannes, la Academia de Cine de España la seleccionó oficialmente para competir en la 99ª edición de los Premios Oscar dentro de la categoría de Mejor Película Internacional.

Medios especializados de la industria sitúan a la película como una de las máximas candidatas a figurar en la lista corta (shortlist) de la Academia de Hollywood. Mientras la campaña toma fuerza, el público de España y Latinoamérica se prepara para descubrir esta inolvidable historia de memoria, amor y resistencia.