Paola Rojas y las nuevas caras de Imagen Televisión en su aniversario 10 

El 17 de octubre de 2017 Imagen Televisión inició sus transmisiones con Imagen Noticias a cargo del periodista Ciro Gómez Leyva, quien ocupó la titularidad del noticiero hasta octubre de 2024.

Desde hace 10 años, Grupo Imagen ha apostado por una televisión incluyente y de voz diversa con el poder de conectar con el televidente. Entre sus filas se encuentran periodistas y especialistas de renombre como David Páramo, Yuriria Sierra, Mónica Noguera y Paola Rojas, quienes han logrado conectar con una audiencia inteligente, ávida de información y rigor periodístico.

En la década reciente, Imagen Televisión ha sido testigo y cronista de hechos históricos trascendentales como un sismo que dejó grandes pérdidas, Juegos Olímpicos, la llegada de la primera mujer a la presidencia de México y, recientemente, el encuentro futbolista más importante del mundo. He aquí, la voz de sus cronistas.

Desde hace ocho meses, Adriana Treviño, Nuria Gil y Marlene Stahl son las caras que le dan los buenos días a la audiencia de Imagen Televisión con Imagen Noticias 5:30.

Marlene Stahl es parte de las conductoras que inicial el día a las 5:30.Ciudad de México a 13 de Febrero del 2026Entrevista con las conductoras de Imagen Noticias 5:30. Marlene Stahl.Foto Mateo Reyes Arellano Excelsior

Nuria Gil. Ciudad de México a 13 de Febrero del 2026Entrevista con las conductoras de Imagen Noticias 5:30. Nuria Gil.Foto Mateo Reyes Arellano Excelsior

La primera edición del día en el que las tres conductoras y periodistas tiene la firme convicción de convertirse en el primer encuentro del público con lo que está sucediendo en las calles, todo en voz de tres mujeres que se unen para guiar a la audiencia desde el clima, el tránsito y el tema de conversación.

Adriana Treviño. Salomón Ramírez

Y no es una casualidad que Brisseida, Nuria y Marlene estén juntas en esta aventura. Son tres mujeres cuyos puntos de vista parten desde sus propias realidades y comparten el ímpetu, la energía y la motivación para informar, además de que sean ellas las que están al frente, porque las tres son titulares, Es un punto que diferencia a Imagen Noticias 5:30 de cualquier otro espacio de noticias, ya que es desde la perspectiva de cada una que las noticias van a ir fluyendo hacia la audiencia.