Nacho Lozano, relevo generacional que apostó a romper los canones en Imagen Televisión 

Si a Nacho Lozano le hubieran preguntado hace 10 años cómo se vería a futuro dentro de ese tiempo, no hubiera tenido ni la más mínima idea de lo que habría de contestar. En principio porque la oferta que le hicieron para formar parte de Imagen Televisión le parecía un poco raro: hacer análisis político en una revista matutina.

“No sé tú que hubieras pensado si te hubieran dicho: ‘Oye, ¿cómo ves? Estamos trayendo a un compa que dice que es periodista, que dice que puede hacer análisis político’, aunque bueno, la verdad es que yo no lo dije, a mí me invitaron y me lo pidieron... que hagan análisis político en Sale el Sol.

Yo no sé tú qué habrías dicho, pero a lo mejor, como muchos, hubieras dicho: ‘¿cómo? ¡Eso es una tontería, ¿qué tiene que hacer en un programa de revista el análisis político?’. Y eso habla mucho del espíritu de Imagen, de la visión de Imagen Televisión, de romper, de atreverse, de salirse de los cánones televisivos, de los horarios, de tener la mirada puesta en lo distinto, en lo diferente”, confiesa Nacho Lozano en entrevista con Excélsior.

Apenas rebasaba los 30 años cuando Lozano, gracias a su particular estilo para abordar y hablar de la noticia y decir lo que muchos no se atrevían, comenzó a atraer la atención de un público que no estaba acostumbrado a informarse en una revista matutina. Y aquello, dice, se convirtió en un diálogo, el cual, subraya, no ha dejado de tener con la gente que ve Imagen Televisión.

Fue tal el éxito, que antes del matutino tuvo su propio programa llamado De Pisa y Corre.... “un late morning show en la mañana, noticias, humor. ¿¡Qué es eso!? Es parte de de la personalidad de Imagen Noticias. Es atreverse, es ser crítico, es innovar, es escuchar a la gente y lo que quería la gente y ése es el resultado del diálogo que tuvimos”, asevera.

La familiaridad que logró gracias a ese diálogo con una joven audiencia se trasladó a un público con más edad, acostumbrado a informarse con gente “más seria”, pero que vio en Nacho Lozano frescura, compromiso y se sintieran escuchados.

Nacho Lozano regresó a Imagen Televisión después de una temporada creciendo en el extranjero. Pável Jurado

Compromiso diario

Nacho Lozano asegura que jamás pensó “ya la hice”, porque el día que suceda eso, advierte, se habrá equivocado. Es un asunto que se resuelve todos los días, dice, y que te exige, diario, estar presente, comprometerte.

Lo que sí es que siempre está en constante comunicación con su equipo, desde que empezó con De Pisa y Corre, a la fecha, que conduce Imagen Noticias a las 10:30 p.m.

Lo que siempre les digo: ‘Yo pongo la jeta, pero ustedes ayúdenme a hacer el programa. Por aquí quieren vernos. La gente quiere esto. La gente está pidiendo la imagen de esto... las audiencias nos están exigiendo esto. Vamos a darle por ahí”.

“Es un trabajo diario, diario, diario, diario; con disciplina, con el rigor de la ironía, con la seriedad del sarcasmo, del periodismo comprometido con la gente, con los más altos estándares... chíngale, chíngale. Ése es el periodismo con los más altos estándares. Chíngale, chíngale, chíngale en lugar de pensar ‘ya la hicimos o ya la armé’, es ‘hay que chingarle, hay que chingarle, hay que chingarle’, hasta el día de hoy”.

RELEVO GENERACIONAL

El también escritor dejó Imagen Televisión en 2021 y regresó dos años después tras realizar otros proyectos profesionales, pero sabía que debía hacerlo, sin dudarlo, sí o sí, a la misma empresa.

El ingeniero (Ernesto) Rivera (director general de Grupo Imagen Multimedia) me invitó a regresar y pues estuve de vuelta, y para mí fue fantástico porque fue reencontrarte con tus colegas, con tus amigos, con quienes haces el trabajo y con quienes desempeñas una profesión que es muy complicada, que es muy peligrosa, pero que es apasionante”, subraya.

En octubre de 2024, tras la salida de Ciro Gómez Leyva de Imagen Noticias de la noche, Lozano se convirtió en el titular. “Qué gusto que seas tú, que alegría”, le dijo Ciro el 7 de octubre al aire. Con su salida, Gómez Leyva cerró uno de los capítulos más importantes no sólo de Imagen Televisión, sino de la TV mexicana.

A distancia, comparte que sintió nervio, pero del que se siente cuando uno inicia un proyecto, pero “también con mucha confianza y mucha seguridad, la confianza y la seguridad que, entre otros, me dio Ciro, ¿no? El hecho de que un periodista así de respetado y respetable e inspiración para generaciones como la mía... hiciera eso, de pasarme la batuta y seguir la carrera con la antorcha, te da mucha confianza, ¿no?... Y te hace regresar a lo nuclear, que es concéntrate y a trabajar. Concéntrate a hacer el periodismo que tienes que hacer y punto. Concentrarte a armar un buen equipo, un buen grupo de personas que hagan periodismo contigo... y salir a competir”.

NARRAR AL PAÍS

En esta década en Imagen Televisión, Lozano bromea que lo más complicado ha sido despertarte temprano luego de las trasnochadas “que te metes”, pero, en realidad, considera que han sido varios momentos que tienen que ver con el país y con lo que cuenta.

El momento en el que te vuelves apático, insensible de las palabras que estás usando, las historias que estás contando y que implican dolor, muerte, desaparición, injusticia, impunidad, corrupción, ahí el periodista y el equipo que hace ese noticiario pierde muchas cosas, y es el desfiladero de su destino totalmente.

“Es muy difícil contar esas historias de violencia, contar esas historias de corrupción. Es muy doloroso ver el cinismo de la clase política, la corrupción en ciertos personajes de la clase política y cómo todos estos esquemas de orden, porque al final para ellos es un orden, ¿no?, político, social, económico; se llevan entre las patas a millones de personas, que lo mismo siguen en la pobreza, que lo mismo siguen buscando a sus seres queridos, que no encuentran justicia. Eso es muy complicado, ésos son momentos muy difíciles y desafortunadamente son muy comunes en la cotidianidad del noticiario”.

El conductor también fue el titular de De Pisa y Corre, que ahora conduce Paola Rojas. Pável Jurado Canseco

Y no duda tampoco al decir que la situación con más satisfacción ha sido su equipo, “definitivamente.” “El grupo de reporteros con los que trabajo que son profesionales, que son admirables, a mi jefa de Información, los jefes de Redacción, guionista, la gente que trabaja en redes sociales, en la producción, en la edición. Todos son profesionales de primera y están con la camiseta puesta del oficio y de Imagen, de verdad, de manera admirable.”

Estudió Historia del Arte y actualmente cursa una maestría en Estudios Psicoanalíticos. Ha escrito libros sobre política, feminismo y drogas, pero no tiene idea de lo que estará haciendo en 10 años, aunque estará cumpliendo 34 de ser periodista.

“Si me mandara un mensaje me diría algo así como ‘Ay, cabrón, ¿qué haces aquí? ¿Sigues aquí?’. Eso me diría... Ni siquiera sabía a bien que me iba a dedicar a esto. Aunque me gustaba... seguramente seguiré siendo periodista, pero pues no tengo idea. Para qué te digo”, concluye.