"Los medios tradicionales no van a desaparecer": titular de Imagen Noticias con Paco Zea

Paco Zea ha sido testigo del nacimiento de Grupo Imagen y de los distintos caminos que ha tomado, como cuando hace diez años presenció el nacimiento de Imagen Televisión, canal de TV abierta que tenía como consigna cambiar las narrativas, evidenciar lo que otros no querían mostrar en pantalla y darle voz a todas esas voces que muchos preferían ignorar.

Fue en ese contexto que Paco Zea comenzó a informar de manera veraz y desde muy temprano con su programa Imagen Noticias con Francisco Zea, espacio que se ha hecho de un lugar importante y que cuenta con una audiencia fiel que conecta con la manera objetiva y directa que ha caracterizado al comunicador.

“Imagen Televisión nació como un proyecto donde no había un periodismo militante, como le llamo yo, en donde podías ofrecer otro tipo de cosas, en donde podías ofrecer otro tipo de enfoques que creo fueron muy importantes para la gente porque les dabas la oportunidad de informarse de una forma distinta, desde un punto de vista distinto y también, por supuesto, les dabas elementos para que tomaran algún tipo de decisión en su día a día. Entonces, yo creo que ha sido la aventura más importante en mi vida en materia laboral y a mí me llena de mucha satisfacción”, contó Paco Zea en entrevista con Excélsior.

Con respecto a ser el matutino informativo con el que mucha gente inicia su día mientras se está alistando para ir a trabajar, Zea, abogado de profesión, continuó con la línea de la responsabilidad que le ha acompañado desde que empezó su carrera en los medios de comunicación.

Es una responsabilidad muy importante porque en el plano informativo le estás dando los elementos a la gente que va a empezar su día y que puede tomar muchas decisiones que pueden cambiar su propio día en función de la noticia que tú le das. Es una responsabilidad para mí en el canal, pues si empiezas mal y el rating no sube de la forma en que tiene que subir, entonces también es una responsabilidad doble, no sólo con la gente, sino también con el propio canal”, explicó.

Leal al periodismo

A lo largo de estos años, Francisco Javier Zea Rojo ha sido fiel a su visión periodística y ha señalado a distintos actores políticos y sociales a partir de hechos, datos e información que han demostrado sus malas prácticas. A pesar de las amenazas que ha recibido, Paco Zea se mantiene firme y leal a sus convicciones.

Sí ha habido muchas situaciones muy fuertes, situaciones en donde por decir las cosas como las pienso y como además de todo la información me daba las bases para poderlas decir, se han enojado políticos que me han amenazado de todas formas. Me han tocado dos en particular: Cuauhtémoc Blanco y (Miguel) Barbosa. Me ha tocado también enfrentarme a gente del crimen organizado, a este señor Florian Tudor, allá de la zona de Quintana Roo, que también me amenazó”, contó.

“Eso es parte del trabajo de todos los días y no vas a dejar de decir las cosas cuando tienes los datos y la información en función de que alguien se vaya a enojar. Yo creo que el compromiso que tenemos es hacerlo así y yo soy muy libre, digo las cosas como las pienso y así seguirá siendo, seguiré siendo fiel a mis principios”, apuntó.

El conductor no titubea en dar la información y hablar como a. la gente le gustaría reclamar y las cosas. Facebook

Le da voz al público

A pesar de todo lo que conlleva el evidenciar las malas prácticas que muchos hacen, afectando así a la sociedad, Paco Zea tiene el apoyo de la gente que celebra la manera en que dice las cosas, esa manera que es calificada coloquialmente como “sin tapujos”.

“Lo que me dice la gente es exactamente eso, que les gusta mucho que lo diga en la forma en la que ellos quisieran decirlo y que no son escuchados. La gente me pone en los comentarios, en los videos que se pueden subir a las diferentes plataformas, que estoy diciendo lo que ellos han querido decir muchísimas veces y que no los va a escuchar el político o que no los va a escuchar un organismo en particular. Muchos me dicen que soy su voz y eso para mí es un privilegio enorme”, expresó Zea.

La legitimidad de los medios tradicionales

Paco Zea está consciente de que los medios se deben adaptar a los cambios que ha propiciado las nuevas tecnologías y sabe que hay que ver todo como herramientas que pueden darle más alcance al trabajo periodístico, sin embargo, sabe que lo que ofrece un medio tradicional como el periódico, la radio y la televisión es la legitimidad.

“Te tienes que adaptar a los nuevos tiempos. Eso es innegable. Hay que entender que hay unas nuevas formas de comunicar, pero creo que, lo que siempre he dicho y he sostenido, es que lo que te dan los medios tradicionales son certeza. El medio tradicional de alguna forma legitima el contenido y a veces legitima al mensajero, que es una cosa maravillosa. El medio tradicional no puede de ninguna forma ser irresponsable porque el medio tradicional tiene un ámbito en el que puede ser demandado.

Entonces yo creo que los medios tradicionales no van a desaparecer porque te dan la certeza de la que la información esta completamente verificada” puntualizó.

Paco Zea y su equipo de colaboradores y conductores han sido parte de coberturas de gran relevancia y él recuerda como una cobertura especial la que fue a hacer a Venezuela por la muerte de Hugo Chávez o la que hizo en Roma con la muerte del papa Francisco, sin embargo, en estos diez años su noticiario le ha dado cabida a temas de corrupción, seguridad pública, problemáticas y denuncias urbanas y elecciones, entre otros.