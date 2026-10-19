Crystal Mendivil, el rostro y la voz de la empatía en Imagen Televisión 

El rostro de Crystal Mendivil se ha convertido en un integrante más de la familia mexicana cuando, por la tarde, nos sentamos a la mesa a comer o, donde nos encontremos, vemos Imagen Noticias a partir de las dos de la tarde para informarnos sobre los hechos que han sido tendencia durante el día.

Su experiencia en Imagen Televisión ha sido una etapa sumamente significativa, tanto en lo profesional como en lo personal, comparte a Excélsior. Ha implicado asumir retos enormes, pero también una oportunidad para hacer periodismo con identidad propia.

Mendivil sabe que, como sociedad, hemos vivido momentos muy difíciles y, otros, extraordinarios, pero siempre con la responsabilidad de contarle a la gente lo que está pasando; la realidad sin sesgos, “sin perder la sensibilidad frente a las historias que contamos. Estoy muy agradecida por la confianza de la audiencia y por la posibilidad de compartir con ella momentos que han marcado al país”, expresa.

Una de las consignas de Imagen Televisión es “el poder de conectar”. Para la comunicadora, logarlo ha consistido en dejar de pensar solamente en “informar” y entender que detrás de cada noticia hay personas.

La audiencia no necesita únicamente datos, necesita entender qué significa lo que está ocurriendo y cómo puede impactar su día a día. Por eso he buscado construir esa conexión desde la honestidad, hablando con claridad, haciendo preguntas que considero que el público también se haría.

Tenemos una responsabilidad enorme que es informar con datos fidedignos, pero sin perder la humanidad. Para mí, conectar es lograr que quienes están frente a la pantalla sientan que estamos hablando con ellos, que son parte de la conversación”.

Por ello, las coberturas que más le han marcado, explica, son aquéllas en las que la noticia deja de ser un dato y se convierte en el dolor, la esperanza o la lucha de una persona.

“Hay historias que profesionalmente terminas de cubrir, pero emocionalmente se quedan contigo”, se sincera. “Me han marcado especialmente aquéllas en las que he tenido que acercarme a familias que atraviesan momentos de enorme vulnerabilidad. Los temblores del 17, la pandemia de covid-19, el huracán Otis, las salidas a campo con madres buscadoras... Es imposible escuchar testimonios y salir siendo exactamente la misma persona”, subraya Mendivil.

Imagen Noticias con Crystal Mendivil llega justo a la hora de la comida para muchas personas en el país. ALEJANDRO AGUILAR

Humanidad y contexto frente a la inmediatez

Crystal Mendivil es amable y cálida con su público, pero también es exigente ante las desigualdades que imperan en la sociedad.

Cuando la ocasión lo requiere necesita seriedad y su mayor reto ha sido mantener la credibilidad que ha construido durante los años que ha formado parte de Grupo Imagen e Imagen Televisión.

Sobre todo, comenta, porque en un entorno en el que todo lo que sucede se sabe cada vez más rápido, la credibilidad es fundamental.

Con un teléfono en mano, cualquier persona y en cualquier lugar se convierte en un cronista de los hechos y lo publica en redes sociales, pero la audiencia, explica la periodista, requiere de respuestas inmediatas a lo que vieron y es cuando “entra la responsabilidad del periodismo que brinda contexto y rigor, y el televidente lo exige y te califica con su sintonía. Así que para nosotros encontrar ese equilibrio todos los días es un desafío permanente”.

Así, una de las más grandes satisfacciones es, sin duda, saber que del otro lado de la pantalla hay personas que confían en el trabajo que ella y todo su equipo realizan. “Cuando alguien te dice ‘gracias por explicarlo’, ‘gracias por acompañarnos a la hora de la comida’ o simplemente que encontró claridad en medio de un momento complicado, recuerdas por qué vale la pena dedicarte a esto”, sentencia.

Una de sus coberturas más complicadas ha sido la del 17-S. ALEJANDRO AGUILAR

Abrir brecha

Crystal Mendivil se ha convertido en un referente no sólo en el televidente de Imagen Televisión a través de sus diversas plataformas, sino también para millones de mujeres que puedan tomarla como un modelo a seguir.

Ante ello, se le pregunta cómo ve el impacto de su presencia en la pantalla para abrir el camino a futuras periodistas.

Te soy sincera, nunca esperé esta oportunidad”, expresa, “siempre he sido una mujer de trabajo, de constancia y disciplina, pero sin pelear espacios. Así que cuando me ofrecieron esta responsabilidad la asumí con mucho compromiso y también con mucha ilusión.

“Durante mucho tiempo, para una mujer llegar a determinados espacios dentro del periodismo implicaba abrir puertas que antes estaban prácticamente cerradas. Hoy me siento con no sólo el compromiso, sino con la obligación de mantener esas puertas abiertas. Impulsando a compañeras en quienes me reflejo por su pasión por informar.

Me encanta pensar que mi presencia en pantalla puede hacer que una niña o una joven piense ‘yo también puedo estar ahí’. Si eso sucede, entonces todo el esfuerzo ha valido la pena. Ahora, creo que abrir camino no significa solamente ocupar un lugar, debo generar oportunidades para otras mujeres, reconocer su talento y acompañarlas en esta lucha contra el síndrome de la impostora, que suele estar presente en nuestras jornadas”, asevera.

Así, liderar su espacio informativo ha significado tomar decisiones constantemente y hacerlo casi siempre bajo presión.

“Hay que saber qué merece estar al aire, qué necesita mayor investigación, qué debe explicarse mejor y, al mismo tiempo, mantener unido a un equipo que trabaja a un ritmo excepcional.

“Con los años he aprendido que liderar implica saber escuchar, rodearte de personas talentosas, confiar en ellas y tener la capacidad de tomar decisiones. Cuando llegué, quizás el reto estaba más enfocado en demostrar y construir. Hoy el reto está en evolucionar sin perder la esencia”, concluye.