Diez años de Imagen Televisión: periodismo, innovación y la voz del televidente

Imagen Televisión cumple hoy 10 años de haber iniciado transmisiones en todo el país. Diez años de contar la historia de México y el mundo y, desde entonces, darle la voz al espectador.

“Televidentes, ustedes piensen y digan lo que quieran... ustedes tienen el control”, dijo en aquel 17 de octubre de 2016 Ciro Gómez Leyva cuando dio la bienvenida al público en el inicio de transmisiones a través del 3.1 de TV abierta en Imagen Noticias.

El compromiso no era fácil, un noticiero, y un canal, para la tercera década del México del Siglo XXI, para una sociedad cada vez más educada, cada vez más crítica, que debate y anhelaba convertir a México en un país próspero, con libertades, con oportunidades y con justicia, subrayó en aquel momento el periodista y hoy columnista de Excélsior.

Imagen Televisión tiene presencia, en la actualidad, en toda la República Mexicana y alcanza al 92% de la población en las principales zonas metropolitanas del país.

En sus distintos espacios de Imagen Noticias están al frente —y han estado— periodistas de renombre y rigor periodístico que se han convertido en líderes de opinión y en fuentes confiables de los mexicanos: Francisco Zea, Yuriria Sierra, Crystal Mendivil, Ciro Gómez Leyva, Paola Rojas y Nacho Lozano.

Y justo éste, junto con Imagen Televisión, crearon De Pisa y Corre, uno de los contenidos más importantes de Grupo Imagen.

De acuerdo con el Digital News Report del Reuters Institute, Imagen Noticias se encuentra entre las marcas periodísticas con mayores niveles de confianza entre las audiencias mexicanas.

A través de estos espacios, y de sus destacadas mesas de debates de interés políticos y social, han contado la historia de tragedias como el sismo del 19 de septiembre de 2017; la cobertura de covid-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los de París en 2024. Y no podía faltar la cobertura del Mundial de Futbol realizado este año.

Precisamente, el mundo del deporte no habría sido igual sin la experiencia, la visión y el profesionalismo de Pablo Carrillo y su manera de narrar.

El nombramiento de un nuevo Papa y la llegada de la primera mujer a la presidencia de México también han estado entre sus crónicas.

Del lado del entretenimiento, Imagen Televisión ha consolidado su matutino Sale el Sol como favorito de los mexicanos, los ha informado también con programas como De primera mano y El minuto que cambió mi destino, o qué decir de ¡Qué importa!

Imagen Televisión, proyecto surgido de la visión de largo plazo de Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, ha sido también la casa del beisbol y la transmisión de Leagues Cup 2026 donde por primera vez la final la juegan 2 Clubs de la Liga MX.

También cambió la manera de presentar historias para la población mexicana, que dejó de ser espectadora para convertirse en partícipe y exigir historias más comprometidas como Vuelve temprano, que abordaba el tema de desaparecidos.

Recibió las bioseries de Alejandra Guzmán y Paquita la del Barrio y dio vida a Divina comida o ¡Qué chulada!

Y la audiencia mexicana también se dijo agradecida, y contenta, con las famosas historias turcas que han hecho que nadie se despegue de su televisor; las impactantes producciones de historias bíblicas y, más recientemente, los K-dramas, que no sólo han atrapado a los más jóvenes, sino a los amantes de la ola coreana.

Hace una década, en su bienvenida, Gómez Leyva hablaba de cómo las noticias se expandían y se consumían en las plataformas digitales y en las redes sociales y desde entonces, a la fecha, Imagen Televisión también ha sabido expandirse hacia ellas para que sea ella, la audiencia mexicana, quien decida cómo informarse.

Felicidades a todas y todos aquellos que han hecho posible el poder conectar con la gente.