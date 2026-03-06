Paola Longoria anuncia embarazo: “De todas las metas que he perseguido, esta es la más hermosa”

La raquetbolista mexicana Paola Longoria anunció que está embarazada, una noticia que compartió con sus seguidores a través de redes sociales con una sesión de fotos junto a su esposo, Jeff Mihaljevich. Con imágenes frente al mar y un mensaje lleno de emoción, la atleta reveló que espera a su primer hijo.

La deportista potosina acompañó el anuncio con un mensaje que rápidamente generó reacciones entre amigos, seguidores y figuras del deporte.

“De todas las metas que he perseguido en la vida, esta es la más hermosa. Gracias a quienes han estado conmigo en cada etapa. Ahora empieza un capítulo lleno de amor, esperanza y una nueva motivación. Baby on the way… Ya te esperamos con mucho amor”, escribió.

El anuncio llega a unos meses de que la pareja celebre su segundo aniversario de bodas, lo que marca el inicio de una nueva etapa personal para la considerada una de las grandes figuras del ráquetbol mundial.

La sesión con la que Paola Longoria anunció su embarazo

Paola Longoria y su esposo compartieron una serie de fotografías tomadas a la orilla del mar para dar a conocer la noticia del embarazo. En las imágenes, ambos aparecen sonrientes mientras celebran la llegada de su primer bebé.

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de felicitación de seguidores, deportistas y personalidades del medio deportivo, quienes celebraron con la atleta este momento especial.

La historia de amor de Paola Longoria y Jeff Mihaljevich

La relación entre Paola Longoria y Jeff Mihaljevich se consolidó en marzo de 2024, cuando la pareja celebró su boda civil en una ceremonia íntima acompañados por sus familias.

En aquel momento estuvieron presentes los padres de la deportista, José y Leticia Longoria, así como Greg Berger y Janet Tomich, familiares de Mihaljevich.

Tras la ceremonia civil se realizó una recepción con decoración en tonos cálidos, velas y arreglos florales, donde los invitados celebraron el inicio de su vida en pareja.

Quién es Paola Longoria, la figura del ráquetbol mexicano

Paola Longoria, nacida en San Luis Potosí el 20 de julio de 1989, es considerada una de las máximas exponentes del ráquetbol a nivel internacional.

A lo largo de su carrera ha conquistado múltiples campeonatos mundiales organizados por la Federación Internacional de Ráquetbol tanto en la categoría individual como en dobles femenil, disciplina en la que ha formado una exitosa dupla con la mexicana Samantha Salas.

Ambas deportistas han sido reconocidas como una de las parejas más dominantes del circuito profesional, además de ocupar el primer lugar del ranking del tour profesional femenino en diferentes temporadas.

Longoria también ha tenido una destacada participación en competencias regionales. Ha conseguido diez medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en las ediciones de Cartagena de Indias 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

Entre los reconocimientos más importantes de su carrera se encuentra el Premio Nacional del Deporte 2010, otorgado por sus logros y su contribución al deporte mexicano.

Además de su trayectoria deportiva, la atleta forma parte del Ejército Mexicano, institución en la que en 2023 recibió el ascenso al grado de teniente.

Ahora, mientras continúa siendo una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional, Paola Longoria se prepara para una nueva etapa en su vida: la llegada de su primer hijo.