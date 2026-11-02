Paola Dalay confirma que está saliendo con César Romo tras terminar con José Eduardo Derbez

Paola Dalay y José Eduardo Derbez se han vuelto tendencia en las últimas horas después de que este 1 de noviembre el actor y la influencer confirmaran el fin de su romance tras siete años juntos y una hija en común.

Después de que ambos confirmaran por medio de un video el fin de su relación, una foto de Paola Dalay junto al futbolista César Romo dio de qué hablar, ya que se especuló que la influencer le habría sido infiel a José Eduardo Derbez.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Sin embargo, en una entrevista el hijo de Victoria Ruffo aclaró que el fin de su relación con la madre de su hija no se debió a una infidelidad y ahora es Paola quien también habla de su separación de José Eduardo Derbez y confirmó un romance con César Romo.

Paola Dalay confirma romance con César Romo

En entrevista para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay fue cuestionada sobre César Romo, con quien acudió este fin de semana al Gran Premio de México de la Fórmula 1.

En la plática, la influencer señaló que sí está saliendo con César Romo, pero que no le fue infiel a José Eduardo como se especula en redes sociales.

“Sí, estamos saliendo, pero quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo, obviamente, aunque no era público seguí con mi vida, así como él también lo hizo y está perfecto”.

Captura de pantalla

Paola Dalay compartió que aún no es novia de César Romo, que aún se están conociendo y todo va bien entre ellos dos.

“No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.

Paola Dalay niega que una infidelidad haya ocasionado su ruptura

Por otra parte, Paola Dalay también contó que el fin de su relación con José Eduardo Derbez no fue por una ocasión, aunque no aclaró la razón por la que ella y el actor tomaron la decisión de separarse.

“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado y ya lo había dicho, creo que dentro de la relación nos respetamos mucho”.

La influencer también descartó que su separación fuera por violencia por parte de José Eduardo.

“No, nunca, eso sí jamás. Conocen a José Eduardo, es una persona increíble, es un papá espectacular y como pareja también es una persona increíble, solo que a veces hay cosas que ya no dan para más”.

Además, Paola Dalay comentó si tuvo la oportunidad de ver las declaraciones que hace unas horas dio su exsuegra, Victoria Ruffo, sobre el fin de su relación con José Eduardo.

“No he visto la entrevista, me apareció un video, pero no lo vi. No sé si José Eduardo le contó o no le contó, tiene muchísimo que no la veo y por mi parte no sabía nada, no sé qué platique José Eduardo con ella”.

Instagram: Paola Dalay

Finalmente, dijo que por ahora no ha hablado con ninguno de los integrantes de la familia Derbez, pero aseguró que tiene una buena relación con ellos.