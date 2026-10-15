"Pagan peor que a una sirvienta": Carlos Amador, de 'La Rosa de Guadalupe', ahora vende en la calle

Carlos Amador, actor que participó en La Rosa de Guadalupe, volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por una aparición en televisión. El intérprete fue captado mientras vendía productos en las calles de la Ciudad de México, donde también habló de las dificultades que enfrenta para conseguir trabajo en el medio artístico.

Durante una conversación con el creador de contenido Daniel Olivares, quien se dedica a realizar retratos, Amador se refirió a la situación económica de los actores y lanzó una crítica sobre los pagos que reciben por su trabajo.

No hay chamba. (…) A los actores nos pagan peor que a una sirvienta, expresó el intérprete en el video que comenzó a circular en redes sociales.

La declaración generó interés porque mostró otra faceta del actor, quien ha encontrado en la venta de productos una forma de mantenerse activo fuera de los foros de televisión.

Carlos Amador critica los sueldos y la falta de trabajo para los actores

El encuentro con Daniel Olivares fue compartido en redes sociales el pasado 5 de octubre. Durante la charla, el creador de contenido se acercó a Amador y, además de pedirle que posara para una fotografía, le dio espacio para compartir un mensaje con quienes siguen sus publicaciones.

Fue entonces cuando el actor habló de la falta de oportunidades laborales y cuestionó las condiciones económicas de la industria. Su comentario sobre los salarios dejó ver su inconformidad con lo que, desde su experiencia, reciben los intérpretes por su trabajo.

Aunque su aparición vendiendo en la calle despertó preguntas sobre su presente profesional, Amador dejó claro que no ve esta actividad como algo que deba avergonzarlo. Por el contrario, aseguró que disfruta estar en contacto con la gente.

Me divierto como loco en la calle, comentó al hablar de su experiencia como vendedor.

En las imágenes se le observa ofreciendo distintos artículos, entre ellos zapatos, collares, pulseras, tobilleras y accesorios con pedrería. Su actividad comercial no es nueva: desde 2023 habían circulado imágenes suyas mientras vendía productos en la capital mexicana.

El emprendimiento de Carlos Amador fuera de la televisión

Además de su trabajo como actor, Amador ha desarrollado un negocio relacionado con el diseño y la venta de calzado. En redes sociales, bajo el nombre de Carlos Amador, comparte detalles de este emprendimiento, que también incluye accesorios para quienes buscan collares y pulseras.

Su testimonio pone sobre la mesa una realidad que suele pasar inadvertida cuando se habla de quienes trabajan en televisión, tener participaciones en producciones conocidas no garantiza contar con empleo constante ni ingresos estables.

Sin embargo, el actor no se limitó a hablar de las dificultades. Cuando Daniel Olivares le pidió un mensaje para las personas que verían el video, aprovechó para compartir su manera de enfrentar los momentos complicados.

Yo creo que lo más determinante en la vida es que, pese a todo, intenten vivir plenos y abundantes y siempre generar de tu progreso, dijo.

También invitó a no quedarse atrapado en las malas experiencias y a buscar la manera de salir adelante, incluso cuando las cosas no marchan como se esperaba.

Su testimonio pone sobre la mesa una realidad que suele pasar inadvertida cuando se habla de quienes trabajan en televisión Instagram: carlosamadoroficial

Aunque la vida pinte colores oscuros, hay que volverlos brillantes, porque para eso venimos al planeta azul, agregó.

¿Quién es Carlos Amador, actor de 'La Rosa de Guadalupe'?

Carlos Amador es un actor mexicano originario de Torreón, Coahuila. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de televisión, cine y teatro, entre ellos La Rosa de Guadalupe, programa conocido por sus historias inspiradas en situaciones de la vida cotidiana.

Su trabajo también incluye producciones como El Deseo, Flor de Fango, Peligro Letal, Los Amigos de Frida y Maldito Sueño Americano.

sadsad Instagram: carlosamadoroficial

Ahora, además de su trayectoria artística, su actividad como vendedor ha vuelto a poner su nombre en las conversaciones de redes sociales. Mientras critica los bajos salarios y la falta de oportunidades en la actuación, Amador continúa con su emprendimiento y asegura que disfruta trabajar en la calle.