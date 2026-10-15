Crystal Lake revela los títulos y duración de sus 8 episodios

La historia de Jason Voorhees regresa a la televisión con Crystal Lake, una serie que recupera el universo de Viernes 13. Su primera temporada incluye varias referencias a las películas originales y presenta una historia centrada en uno de los personajes más importantes de la franquicia.

La producción de A24 y Peacock estrenó sus ocho episodios este jueves 15 de octubre de 2026, con una temporada que puede verse completa desde el primer día, sin necesidad de esperar capítulos semanales.

Además de confirmar los nombres de los episodios, se difundieron sus tiempos de duración. Algunos títulos hacen referencia directa a las películas que construyeron la historia de Jason Voorhees durante más de cuatro décadas.

Crystal Lake explora los orígenes de Pamela Voorhees, la madre de Jason, en una temporada de ocho episodios. X @AlertaTerror

¿Cuáles son los 8 episodios de Crystal Lake y cuánto duran?

La primera temporada de Crystal Lake cuenta con ocho capítulos cuyos nombres recuperan distintas etapas de la saga de terror que comenzó en 1980.

Peacock presentó los títulos mediante imágenes inspiradas en antiguas cajas de películas VHS, un detalle que conecta la nueva producción con la época en la que Viernes 13 alcanzó popularidad.

De acuerdo con el listado de duraciones difundido para el estreno, los capítulos tienen una extensión de entre 43 y 56 minutos, por lo que ninguno supera la hora.

Estos son los episodios y sus tiempos reportados.

Camp Crystal – 56 minutos

Part 2 – 53 minutos

Part III – 48 minutos

A New Beginning – 53 minutos

The New Blood – 49 minutos

Kill Them, Mommy – 44 minutos

Friday… – 51 minutos

The Final Chapter – 43 minutos

Los nombres coinciden con la guía de episodios publicada por Peacock. Sin embargo, las duraciones individuales proceden del listado difundido y no pudieron corroborarse en la información oficial consultada.

El episodio más largo es Camp Crystal, con 56 minutos, mientras que el cierre, The Final Chapter, es el más corto de la temporada, con 43 minutos.

Crystal Lake presenta una nueva versión de Jason Voorhees durante su infancia, antes de los acontecimientos de Viernes 13. X @DreadCentral

¿Qué relación tienen los capítulos de Crystal Lake con las películas de Viernes 13?

Uno de los detalles de Crystal Lake es la manera en que sus episodios recuperan los títulos de varias películas protagonizadas por Jason Voorhees.

La franquicia comenzó en 1980 con Viernes 13, dirigida por Sean S. Cunningham. Aunque actualmente Jason es el personaje más conocido de la saga, la primera película tenía a su madre, Pamela Voorhees, como figura central.

Con las siguientes entregas, la historia desarrolló la identidad del asesino, su relación con el campamento y algunos de los elementos que terminaron por caracterizarlo.

La selección de nombres no sigue el orden de estreno de las películas. En cambio, utiliza referencias conocidas por los seguidores para organizar una historia nueva.

El título Kill Them, Mommy también tiene relación con la primera película, particularmente con la presencia de Pamela Voorhees y la influencia de su hijo en sus acciones.

Aunque estas referencias permiten reconocer distintos momentos de Viernes 13, no significan que cada episodio sea una adaptación de la película cuyo nombre recupera.

Crystal Lake presenta a Pamela Voorhees, madre de Jason, como protagonista de la nueva serie del universo de Viernes 13. IMDb

¿De qué trata Crystal Lake y quién interpreta a la mamá de Jason?

A diferencia de las películas que presentan a Jason como un asesino adulto, Crystal Lake explora acontecimientos anteriores y coloca a su madre en el centro de la historia.

La actriz Linda Cardellini, conocida por sus participaciones en Dead to Me y Freaks and Geeks, interpreta a Pamela Voorhees, personaje que apareció originalmente en la película de 1980.

La historia comienza después de la presunta muerte de Jason, quien se ahogó en el lago cercano al campamento cuando todavía era un niño.

Pamela continúa afectada por la pérdida de su hijo y lleva una vida marcada por el duelo. Sin embargo, la llegada de dos desconocidos interesados en su pasado provoca nuevos conflictos en el pueblo.

La serie también presenta aspectos de la vida de la familia Voorhees que no habían sido desarrollados con tanta profundidad en las películas.

Callum Vinson interpreta al joven Jason, mientras que el reparto incluye a William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom.

El proyecto fue desarrollado por Brad Caleb Kane, quien participa como creador, guionista y productor ejecutivo, además de estar relacionado con la serie It Welcome to Derry.

La dirección de los ocho episodios estuvo repartida entre Michael Lennox, Celine Held, Logan George y Quyen Tran.

La producción conserva elementos del cine slasher, pero también incorpora conflictos familiares y acontecimientos que ayudan a explicar el pasado de Pamela y Jason.

Linda Cardellini interpreta a Pamela Voorhees, la madre de Jason, en la serie de terror Crystal Lake. PEACOCK

¿Dónde ver Crystal Lake en México y cuándo se estrena?

Crystal Lake comenzó su distribución internacional este jueves 15 de octubre, fecha elegida para presentar la temporada completa durante el mes de Halloween.

En Estados Unidos, los ocho episodios están disponibles en Peacock, plataforma que desarrolló el proyecto junto con A24.

Para México y Latinoamérica, la información de estreno difundida señala que la serie llegará el viernes 16 de octubre a Universal+.