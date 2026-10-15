Aylín Mujica habla de su hijo Mauro: el sueño que compartió con su papá

Aylín Mujica continúa recordando con amor a su hijo, Mauro Menéndez, quien falleció el 16 de julio de 2026. La actriz ha compartido en distintas ocasiones el dolor que enfrenta tras su pérdida, pero también ha hablado de la importancia de seguir adelante mientras conserva vivo el recuerdo de su hijo.

Mauro falleció en la isla de Barbados a causa de un cuadro severo de neumonía. Desde entonces, la actriz ha encontrado en su familia una manera de continuar con su vida, sin dejar de lado el cariño que siente por él.

Aylín Mujica comparte el mensaje de amor

En una entrevista con el programa Ventaneando, la actriz contó que su hijo la apoyaba en sus proyectos y disfrutaba verla activa y productiva. También habló de su familia y de la importancia de continuar con sus responsabilidades, aunque el dolor por su ausencia sigue presente.

“Tengo dos hijos más que dependen de mí, que me necesitan y también tengo una familia maravillosa que creo que sería muy cobarde ponerme a llorar. No digo con esto que no sea bueno llorar; lloro todos los días. Si pudieras entrar dentro de mi cuerpo, verías el dolor que traigo hoy; no tienes una idea, pero tengo que continuar con mi vida, tengo que continuar con mi trabajo y mi trabajo, esta obra en este momento es un bálsamo para mi alma”, platicó.

Con estas palabras, Mujica expresó cómo el teatro se ha convertido en un apoyo durante este proceso, mientras procura estar presente para sus otros hijos y para sus seres queridos.

Aylín Mujica revela que soñó con su hijo Mauro el mismo día que su papá

Durante la conversación, la actriz también compartió una experiencia que la conmovió: por primera vez soñó con Mauro y, al hablar con el padre de su hijo, descubrió que él había tenido un sueño con él ese mismo día.

“Soñé con él por primera vez y justo fue como le escribí a su papá y me dijo: ‘qué curioso, yo también soñé con él’. Los dos soñamos con él el mismo día”.

La coincidencia fue un momento significativo para ambos, quienes mantienen presente el recuerdo de Mauro y buscan encontrar consuelo en medio de su ausencia.

Las cenizas de Mauro Menéndez descansarán en un cementerio bajo el mar

Aylín Mujica también explicó que, cuando regrese a Miami, planea realizar una ceremonia privada para depositar las cenizas de su hijo en un cementerio submarino.

“Regresando a Miami, vamos a poner sus cenizas en el único panteón que existe bajo el agua. Está en Miami y vamos a hacerle ahí como una ceremonia y vamos a hacer algo muy privado y personal”, explicó.

La actriz señaló que la ceremonia será íntima y estará dedicada a honrar la memoria de Mauro. Este momento tendrá lugar después de que concluya una temporada de teatro en México.

Así, mientras continúa con sus proyectos profesionales y acompaña a su familia, Aylín Mujica mantiene vivo el recuerdo de su hijo a través del amor que le guarda y de los momentos que compartieron.